جلستان تشريعيتان للبرلمان الثلاثاء والأربعاء

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والاربعاء 18 و19 الجاري موعدا للجلسة التشريعية المنتظرة لمجلس النواب لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال وفي طليعتها سلسلة رتب ورواتب الموظفين المعلقة منذ 3 سنوات.

وتنعقد الجلسات قبل الظهر وبعده ولا يبدو ان مشروع الموازنة للعام 2017 سيأخذ طريقه الى الاقرار بسبب استمرار الجدل القانوني والدستوري حول قطع حسابات السنوات السابقة العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قبل 12 عاما.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية