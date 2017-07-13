- «المجتمع المدني» يخوض الانتخابات «موحّداً»: على الأحزاب أن تقلق؟
- أميركا تطالب كل الدول ببيانات شاملة عن المسافرين إليها.. وتهدد بعقوبات
- نحو مرحلة صعبة عنوانها بقاء الأسد
- «ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم
- جلستان تشريعيتان للبرلمان الثلاثاء والأربعاء
- رحيل مناضل طيّب بعد رحيل مرحلة
- معركة جرود عرسال القرار لحكومة الرئيس الحريري وللعماد جوزيف عون
- الحريري لـ«مجموعة الـ 20»: هل هناك من يُهاجم رئيسه كما فعل السنيورة؟
- عون بين التمسّك بالدستور... و«حكومة الخدمات» الأولى
- ثلاثة أسباب وراء فشل وساطة تيلرسون لحل الأزمة الخليجية.. الإمارات تُلوّح بإبعاد قطر وتغيير مشروعها المُدمّر للمنطقة.. والدّوحة تَرد باستقبال الدُّفعة الخامسة من القوّات التركية.. هل انتهت “الهُدنة” وبدأ التّصعيد والتهديد؟ وما هو “الخطر الكارثي” الذي ارتكبه الوزير الأمريكي في نظر خُصوم قطر؟
- في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟
- بالفيديو.. مشاهد مرعبة حول الانتهاكات بالموصل
- بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
- مقتل 11 بتفجير مقر عسكري شرق الفلوجة
- عن المستقبل العربي الضائع في قلب “حرب الخليج” وما بعدها..
- ما بين الهند وإسرائيل هل يمهّد لشرق أوسط جديد؟
- الإيرانيات ينقلن معركة الحجاب إلى السيارات
- السياسة القطرية
- حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 13, 2017
- اتفاق سري بين الأميركيين والروس يلبي مطالب إسرائيل بجنوب سوريا.. تعرَّف على تفاصيله
- من أجل الرفاهية.. هل ينخفض سكان أستراليا إلى 15 مليون؟
- الجيش الضعيف ضمان مشروعية سيطرة حزب الله على لبنان
- عرسال اللبنانية وجرودها إلى المعركة... في أقل من أسبوع
- مجلس الوزراء يرجئ بحث آلية التعيينات بعد انقسام على بقاء «القائمة» أو إلغائها
جلستان تشريعيتان للبرلمان الثلاثاء والأربعاء
حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والاربعاء 18 و19 الجاري موعدا للجلسة التشريعية المنتظرة لمجلس النواب لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال وفي طليعتها سلسلة رتب ورواتب الموظفين المعلقة منذ 3 سنوات.
وتنعقد الجلسات قبل الظهر وبعده ولا يبدو ان مشروع الموازنة للعام 2017 سيأخذ طريقه الى الاقرار بسبب استمرار الجدل القانوني والدستوري حول قطع حسابات السنوات السابقة العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قبل 12 عاما.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ثلاثة أسباب وراء فشل وساطة تيلرسون لحل الأزمة الخليجية.. الإمارات تُلوّح بإبعاد قطر وتغيير مشروعها المُدمّر للمنطقة.. والدّوحة تَرد باستقبال الدُّفعة الخامسة من القوّات التركية.. هل انتهت “الهُدنة” وبدأ التّصعيد والتهديد؟ وما هو “الخطر الكارثي” الذي ارتكبه الوزير الأمريكي في نظر خُصوم قطر؟
- بالفيديو.. مشاهد مرعبة حول الانتهاكات بالموصل
- في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «المجتمع المدني» يخوض الانتخابات «موحّداً»: على الأحزاب أن تقلق؟
- جلستان تشريعيتان للبرلمان الثلاثاء والأربعاء
- الحريري لـ«مجموعة الـ 20»: هل هناك من يُهاجم رئيسه كما فعل السنيورة؟
- الجيش الضعيف ضمان مشروعية سيطرة حزب الله على لبنان
- عرسال اللبنانية وجرودها إلى المعركة... في أقل من أسبوع
- مجلس الوزراء يرجئ بحث آلية التعيينات بعد انقسام على بقاء «القائمة» أو إلغائها
- الانتخابات الفرعية في أيلول
- ترقُّب داخلي لتطوُّرات عرسال... وتأجيل الإشتباك حول الآلية
- «الإنذار الأخير» لحزب الله يشغل اللبنانيين
- فضيحة الإحصاء المركزي: سرقة وتنفيعات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)