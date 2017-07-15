أهالي العسكريين المخطوفين للدولة: لا تدفعونا الى الأذى!

ثلاثة أسابيع تفصل أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” عن دخول عامهم الثالث من الحزن والخوف والأسى على أبنائهم الذين إنقطعت أخبارهم بشكل كامل منذ نحو سنتين، في وقت لم تتمكن فيه أجهزة الدولة اللبنانية، من الحصول على أية معلومة سلبية كانت أم إيجابية تضع من خلالها حدا للأيام العجاف التي يعيشها الأهالي منذ 2 آب 2014.

ثلاث سنوات والنار تشتعل في قلوب الأمهات والآباء والزوجات والأبناء، ثلاث سنوات مرّ فيهم ثلاثة أعياد أم، وستة أعياد فطر وأضحى، وثلاثة أعياد ميلاد، والفرح يجافي العائلات التي فقدت الأمل، حتى عادت يوم أمس الى الشارع فقطعت الطريق في ساحة رياض الصلح بشكل تحذيري لتقول للدولة “نحن هنا” وأن ملف العسكريين ما يزال حاضرا، ولن نسمح أن يسقط مع مرور الزمن، أو أن يطويه الاهمال الرسمي الذي كان محط إنتقاد الأهالي.

بالأمس كشف الأهالي عن عيون حمراء أدمتها الدموع على فراق الأحبة، وكذلك الغضب، وكانت رسالتهم للمسؤولين المعنيين واضحة، بأن “إفتحوا هذا الملف مجددا، وخذوه على محمل الجد، وإعملوا بضمير لأن سيادة الدولة وهيبتها وكرامتها على المحك، ولا يجوز الاستمرار في هذا الغموض، فاذا كان الأهالي لا يعلمون شيئا عن أبنائهم، فمن غير المسموح أن لا تعرف الدولة شيئا عن أبنائها العسكريين الذين كانوا يدافعون عن أمن اللبنانيين”.

هذا الواقع، يدفع الأهالي في كل مرة الى المخاطرة حيث يجولون في جرود عرسال بمفردهم بحثا عن أية معلومة عن العسكريين المخطوفين، وقد كشف عدد من الأهالي أنهم “كلما وصلوا الى معلومة أو الى رأس خيط يضعونه في عهدة المعنيين في الدولة، لكنهم لا يشعرون أن ثمة تغييرا في التعاطي مع هذا الملف الانساني والوطني، ما يدل على إستهتار يرقى الى مستوى الجريمة بحق الأهالي وبحق العسكريين”.

وما يثير إستغراب الأهالي هو أن الأجهزة الأمنية أعلنت أكثر من مرة عن توقيف رؤوس مدبرة لـ”داعش” في الجرود، وأكثر من صيد ثمين، وفي كل عملية من هذا النوع، يلوح الأمل في الأفق ثم ما يلبث أن ينظفئ بسبب الصمت المطبق أو عدم الاهتمام أو غياب الجدية في الوصول الى معلومات حقيقية تكشف مصير العسكريين بشكل نهائي (بحسب الأهالي).

لا يخفي الأهالي خشيتهم مما يُحكى عن عملية عسكرية في جرود عرسال، لافتين الانتباه الى أن “أي معركة يُتخذ القرار بها، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية وجود العسكريين المخطوفين في الجرود لدى “داعش”، وإمكانية أن يدفعوا ثمن ما قد يحصل”، لكن وبحسب الأهالي أيضا، “كل الترتيبات تحصل من دون أي مراعاة للعسكريين الذين ربما أيضا يكونوا قد نقلوا الى الرقة السورية، لكن على الدولة أن تبذل مجهودا كبيرا من أجل معرفة ذلك”.

يؤكد الأهالي أن ما شهدته ساحة رياض الصلح هو خطوة تحذيرية أولى، سيتبعها خطوات تصعيدية أكبر، لافتين الانتباه الى أن “الأهالي قرروا العودة الى الشارع بعدما أعطوا فرصا كثيرة لكن من دون جدوى”، مشددين على أن “ملف العسكريين هو أهم من كل الملفات اللبنانية الأخرى، ونحن لن نعترف بوجود الدولة ولا بالعهد القوي أو بالعهد الضعيف إذا لم يُصر الى الكشف عن مصير العسكريين”.

ويهدد الأهالي أنه “إذا ما إستمر إهمال هذا الملف، فانهم سيكشفون المستور لجهة تسمية الأشياء باسمائها، وليتحمل كل فريق مسؤولية ما سيجري”، مؤكدين أن “هناك فضائح حول كيفية تعامل بعض الأطراف مع هذا الملف، سوف تُكشف أمام وسائل الاعلام كافة.

وكان أهالي العسكريين قطعوا أمس طريق رياض الصلح امام السيارات وإفترشوا الأرض لبعض الوقت احتجاجا على إهمال ملفهم، مؤكدين “البقاء في الشارع حتى يأتي من يفاوضهم لمعرفة مصير أبنائهم”، وطالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بالمجيء لمفاوضتهم .

وأشار المتحدث باسم الأهالي حسين يوسف الى “أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات واتصالات مع وسطاء، لكننا وصلنا الى مكان شعرنا فيه أنه في ظل الضغط العسكري الحاصل على الارض قد يصار الى إنهاء هذا المل”.

وقال: “البعض لم يعد يبالي بنا وبأبنائنا، فلا يعتقد احد أننا ضعفاء ولا تدفعونا للأذى أكثر ولأن نقطع طريق ضهر البيدر والقلمون والشمال ونشل لبنان كله”..

المصدر: سفير الشمال