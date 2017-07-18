بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!

أعادت صفحة طلعت ريحتكم نشر تقريراً أعّده تلفزيون الجديد يظهر إقرار مجلس بلدية بيروت مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لجمعية بيروت الثقافية.

وتساءل التقرير عن سبب تلقي هذه الجمعية على وجه الخصوص دعماً من البلدية فيما غيرها يحجب عنه أيّ مساهمة، لتكشف الوحدة الاستقصائية في قناة الجديد أنّ رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني هو أحد مؤسسيها.

المصدر: جنوبية