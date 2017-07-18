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الرئيسية | لبنان | بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!
المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
المصدر: جنوبية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 83
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أعادت صفحة طلعت ريحتكم نشر تقريراً أعّده تلفزيون الجديد يظهر إقرار مجلس بلدية بيروت مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لجمعية بيروت الثقافية.

 

وتساءل التقرير عن سبب تلقي هذه الجمعية على وجه الخصوص دعماً من البلدية فيما غيرها يحجب عنه أيّ مساهمة، لتكشف الوحدة الاستقصائية في قناة الجديد أنّ رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني هو أحد مؤسسيها.

المصدر: جنوبية

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