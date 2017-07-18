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كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
المصدر: سفير الشمال
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية

وقع الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة على كلمة مشتركة في السجل الذهبي للسفارة السعودية خلال تقديمهم التهنئة الى القائم بالأعمال وليد البخاري بتسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.

 

وجاء في الكلمة: “نهنئ المملكة وشعبها العربي بتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وإننا في هذه المناسبة الوطنية يحدونا أمل كبير بأن يشكل ذلك خطوة إضافية مباركة من الخير للمملكة وللعالم العربي والاسلامي في استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية ازاء المخاطر التي تكتنفها مع دعائنا الدائم بالتوفيق والسداد”.

 

وكانت شخصيات سياسية ونيابية ووزارية ودينية وإجتماعية ودبلوماسية أمّت السفارة السعودية لتقديم التهنئة حيث إستقبلهم البخاري الذي ألقى كلمة قال فيها:

 

“إن الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في حقيقتها تعكس ارادة استراتيجية ونهجا رشيدا للمملكة العربية السعودية في مستقبل وادارة مستقبل المملكة بقيادات شابة تمزج بين خبرة الاباء والاجداد، وبين عنفوان الشباب وارادته وقوته من اجل نمو المملكة وتطويرها وتنميتها، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يوفق صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يديم الله علينا نعمة الامن والاستقرار والرضاء”.

 

المصدر: سفير الشمال

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