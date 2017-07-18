فرعية طرابلس وكسروان.. كفة إجرائها وتعطيلها متساويتان!

حتى الآن ما تزال الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في علم الغيب، بالرغم من كل التكهنات والتحليلات وقرع طبول المعارك، وضرب المواعيد الافتراضية التي تبقى كلها من دون معنى إذا لم يُصرّ الى تحديد موعد الاستحقاق رسميا، متلازما مع دعوة الهيئات الناخبة وقيام مجلس الوزراء بتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات.

يبدو واضحا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق بدأ يستشعر لدى المراجع السياسية المعنية عدم حماسة لإجراء هذه الانتخابات، لذلك فقد سارع الى إخراج نفسه من الاحراج أمام الرأي العام اللبناني، باعلانه أن الوزارة جاهزة إداريا ولوجستيا لاجراء الانتخابات، لكن ذلك يتطلب موافقة رئيسيّ الجمهورية والحكومة.

تشير المعطيات الى أن كفة إجراء الانتخابات الفرعية، وكفة عدم إجرائها تتساويان اليوم، بإنتظار تطورات معينة سياسية أو أمنية ترجح كفة على أخرى.

ثمة أسباب كثيرة قد تحول دون إجراء هذه الانتخابات، أبرزها التطورات الأمنية في جرود عرسال التي قد تُشغل اللبنانيين عن أي إستحقاق آخر، إضافة الى حقيقة باتت معروفة وهي عدم رغبة الرئيس سعد الحريري في خوض هذه الانتخابات في طرابلس كونه غير مهيئ لها لا شعبيا ولا ماليا ولا لوجستيا، وتشير المعلومات الى أنه أبلغ الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بذلك، فضلا عن بروز منافسين للعميد شامل روكز في كسروان التي قد تشهد معركة إنتخابية حقيقية لا يريدها رئيس الجمهورية الذي كان يتطلع الى توافق على روكز يؤدي الى تزكية باتت بعيدة المنال، يضاف الى ذلك عدم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، وكذلك الرفض الضمني للوزير جبران باسيل بوصول روكز قبله الى المجلس النيابي، فيما مصير نيابته في البترون في علم الغيب، ومصير إنتخابات أيار من العام 2018، معلق على الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية في لبنان.

في المقابل، تشير معطيات أخرى الى أن رئيس الجمهورية لن يسجل على نفسه مخالفة صريحة للدستور من أجل إنتخابات فرعية على ثلاثة مقاعد، في وقت تشير فيه الاحصاءات الى أن المقعد الذي يعنيه في كسروان قد يكون محسوما لصهره العميد روكز، كما أن الرئيس نبيه بري لن يغطي مخالفة دستورية من هذا النوع كرمى لعيون أحد، وبالتالي سيجد الرئيس الحريري نفسه مضطرا للسير بالانتخابات، خصوصا بعدما وضعه الوزير نهاد المشنوق في “بيت اليك” عندما أعلن أن وزارته باتت بجهوزية تامة لاجراء الانتخابات لكنها تنتظر القرار السياسي.

وفي حال تم قطع الشك باليقين حول إجراء الانتخابات الفرعية، وتم تحديد موعد نهائي لها، فان سيناريوهات عدة ستكون مطروحة، فاما أن يختبر كل فريق سياسي شعبيته وحضوره، بلوائح تضم مرشحين أرثوذكسي وعلوي، لكل من: الرئيس سعد الحريري والتيار الوطني الحر، الرئيس نجيب ميقاتي، والوزير السابق أشرف ريفي، إضافة الى مرشحين منفردين أو ضمن لائحة رابعة للمجتمع المدني بالتعاون مع النائب السابق مصباح الأحدب.

أو أن يجنح الحريري نحو التوافق مع ميقاتي فيأخذ الأول المرشح العلوي والثاني المقعد الأرثوذكسي، أو أن يتوافق ميقاتي وريفي حول المرشحين مع تمسك ميقاتي بالمرشح الأرثوذكسي الوزير السابق نقولا النحاس، عندها سيكون خيار الحريري والتيار الوطني الحر التعاون مع النائب محمد الصفدي إذا ما قرر الاصطفاف في هذا الاستحقاق، بهدف دعم ترشيح أنطوان حبيب أرثوذكسيا وبسام بدر ونوس علويا، علما أن لميقاتي خيارات عدة على المستوى العلوي ما تزال قيد الدرس في حال قرر خوض المعركة بمفرده الى جانب الوزيرين أحمد وفيصل كرامي.

المصدر: سفير الشمال