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الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 122
قيّم هذا المقال/الخبر:
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير بريطانيا هيوغو شورتر قبل ظهر اليوم في مكتبه ، وبحث معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ميقاتي: عندما نعرف أكلاف "السلسلة" نحدد الموارد التي تحتاجها
- الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا
- 15 ضريبة جديدة ستفرض عليكم.. تعرفوا إليها
- كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية
- بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!
- أسلحة روسيّة نوعيّة تدخل الجرود.. وهذه آخر المعلومات الإستخباراتيّة؟
- تفاؤل لا يبدّد الخطر على السلسلة
- النظام يواصل قصف «الجرود» والمسلحون يستنفرون وحزب الله يستعجل المعركة
- تصاعُد مناخ «التعبئة» ضدّ النازحين مع العدّ التنازُلي لمعركة عرسال
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