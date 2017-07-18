الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير بريطانيا هيوغو شورتر قبل ظهر اليوم في مكتبه ، وبحث معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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