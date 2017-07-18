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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

ميقاتي: عندما نعرف أكلاف "السلسلة" نحدد الموارد التي تحتاجها

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 127
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ميقاتي: عندما نعرف أكلاف &quot;السلسلة&quot; نحدد الموارد التي تحتاجها

شارك الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة التشريعيّة التي تعقد في المجلس النيابي.

 

وقال لدى مغادرته المجلس بعد انتهاء الجلسة الصباحية: "لاحظنا خلال الجلسة وجود اجماع بين النواب على أن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام هي حق يجب اقراره، ومن جهة أخرى يبقى البحث ناشطاً في موضوع الموارد".

 

اضاف: "من المستحسن ان نقر سلسلة الرتب والرواتب لكي تتكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن اكلافها على أن تدرج ضمن الموازنة، حيث من واجب الحكومة أن تؤمن الموارد اللازمة لها وتقترح ما يلزمها من ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز المقّدر في الموازنة، لا سيما وان رئيس لجنة المال النيابية كشف خلال جلسة اليوم انهم تمكنوا خلال النقاش في اللجنة في بند الموارد من ايجاد وفر كبير بحوالى الف مليار ليرة لبنانية ما يساعد على خفض العجز العام".

 

وختم بالقول: "عندما نعرف الأرقام النهائية لاكلاف السلسلة يمكننا أن نعرف الموارد التي نحتاج اليها علماً أن بند الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة لم نصل إلى مناقشته بعد".

 

وكان الرئيس ميقاتي استقبل قبل ظهر اليوم في مكتبه، سفير بريطانيا هيوغو شورتر وبحث معه في التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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