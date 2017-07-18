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المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 29 دقيقة
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 161
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بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية

نشر أحد مستخدمي فايسبوك فيديو يُظهر اعتداء عنصر في قوى الأمن الداخلي على طفل سوري يدعى أسعد حمود الحسين، السبت في 15 تموز، على أوتوستراد جونية. ويذكر البوست، الذي كتبه وليد عيسى، أن "الطفل تم توقيفه، بينما المسؤول عن الاعتداء لم يستجوب حتى".

 

وتقول مصادر في قوى الأمن الداخلي لـ"المدن" إنها اطلعت على الفيديو، مؤكدة أن "هذا المشهد مرفوض وغير مقبول. وما جرى قيد المتابعة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والمسلكية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات".

 

 

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة

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