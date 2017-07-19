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الوزير خليل للنائب إبراهيم كنعان: أنت بلا أدب!

آخر تحديث: منذ 39 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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نشبت مشادة بين وزير المال علي حسن خليل (امل) ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان اثناء حديث الوزير خليل عن كلفة رواتب المتقاعدين، عندما وصف خليل كلام كنعان في الجلسة عن توفير 1200 مليار ليرة من نفقات الموازنة كانت تذهب الى الجمعيات، بالمزحة.

 

وانتفض كنعان وقاطع خليل قائلا له: لا، ليست مزحة ابدا.

 

ورد خليل: بل مزحة ونصف، لأن مخصصات الجمعيات دفعت!

 

واصر كنعان على موقفه متحديا الوزير خليل اثبات كلامه، ما اغضب خليل فقال لكنعان: انت واحد بلا ادب.

 

هنا وقف كنعان وتوجه للانسحاب من القاعة لكن النائب جورج عدوان (القوات) هدأ من روعه، كما طلب اليه الرئيس نبيه بري الجلوس قائلا له: انا ادافع عنك يا ابراهيم.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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