- اكتشاف أميركي في العراق!
- «السلسلة» تبصر النور وتساؤلات ومخاوف حول مصدر الإيرادات ؟
- السلسلة» أقِرّت وسط تساؤلات... والتشكيلات الديبلوماسية أمام الحكومة
- رهان على رضوخ المسلحين لشروط الانسحاب تحت ضغط قصف سوري اليوم وغداً
- «غبار» الاستعداد لمعركة عرسال لفّ «جلسة السلسلة» في البرلمان
- لبنان: سلسلة الرتب والرواتب تتجه إلى الولادة بعد مخاض عسير في البرلمان ومخاوف مستقبلية
- غداً الموعد المبدئي لمعركة الجرود.. والحريري: الجيش سيقوم بعملية مدروسة
- الوزير خليل للنائب إبراهيم كنعان: أنت بلا أدب!
- حرب «أجندات» في عرسال
- النظام القطري
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2017
- ... أخيراً السلسلة
- الدولة تُعاقب المواطنين: الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع
- «قوات فصل» روسية إلى الجنوب السوري
- يوفنتوس سيعزز صفوفه بتشيسني ودي شيليو
- معركة بعبدا: القوات تحرج غاريوس فتُخرِجه من السباق
- فتح ملف النزوح السوري بتوقيت حزب الله
- اللعبة الجيوسياسية بين ترامب وايران
- وزير الداخلية قال كلمته: لا للشارع
- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية
- هكذا تعاملت مدينة إيرانية مع الخليجيين!
- قلق بعد اقتراح توسيع صلاحيات جيش أستراليا في عمليات مكافحة الإرهاب بالداخل
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
«غبار» الاستعداد لمعركة عرسال لفّ «جلسة السلسلة» في البرلمان
الحريري: لا وجود لغرفة عمليات مشتركة بين الجيشيْن اللبناني والسوري
لفّ «غبار» الاستعدادات المتواصلة عند سلسلة جبال لبنان الشرقية لإطلاق «حزب الله» بمؤازرة الجيش السوري معركة جرود عرسال، اليوم الأوّل من الجلسة التشريعية للبرلمان وكاد أن يحجب المداولات «الحساسة» حول ملف سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين، والذي سار «على حافة» تحذيراتٍ من تبعاتٍ مالية لأعبائه تهدّد بانهيارٍ مالي أو بـ «خرابٍ عجزتْ عن فعله اسرائيل في عدوان يوليو 2006».
وشكّلت «الحماوة» وإن المنضبطة العنوان المشترك للنقاشات التي دارتْ على تخوم «السلسلتين» ولم تمرّ من دون صراخٍ علا في مقرّ البرلمان الذي كان على موعد مع تحرّكيْن أمامه: الأول حصل لمجموعاتٍ من الحِراك المدني وهيئات نقابية والعسكريين المتقاعدين حيث طالب كلّ منها بإنصافه في سلسلة الرتب أو اعترض على السلة الضريبية (لتمويل كلفة السلسلة).
أما التحرّك الثاني فلم يحصل وتمثّل في «الاعتصام الافتراضي» الذي استدرج نزعات غضب حيال اللاجئين السوريين واستندَ الى دعوة مريبة عبر صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» لنزول النازحين الى وسط بيروت وملاقاة مجموعة لبنانية كانت تعتزم تنظيم تجمُّع اعتراضاً على تعاطي الجيش مع النازحين في مخيمات عرسال (إبان عمليته الأخيرة فيها قبل نحو اسبوعين)، وهو ما استدعى «انتفاضة» من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «دعم الجيش» لم تخلُ من مناخ تحريضٍ اختزنَ الاحتقان المتصاعِد في لبنان ضدّ النازحين السوريين الذين رفع «حزب الله» بإزائهم شعار «الآن وليس غداً أجراس العودة فلتُقرع». علماً أن التسريبات عن التحقيقات مع صاحب صفحة «اتحاد الشعب السوري» الذي أوقف اول من امس على وقع اتهامات من خصوم النظام السوري في لبنان بأن دعوته هي «عمل مخابراتي من النظام»، أشارتْ الى أنه «عاطل من العمل وينشط في مجال القرصنة الإلكترونية» وأنه «اعترف بإدارة الصفحة التي تتولى التحريض على الجيش اللبناني واللبنانيين بعد إنكاره في بادئ الأمر».
واختزل مداولات «الصوت العالي» حول السلسلة التي أُقرّت مبدئياً، السجال العنيف الذي اندلع بين وزير المال علي حسن خليل (من فريق رئيس البرلمان نبيه بري) والنائب ابراهيم كنعان (من تيار رئيس الجمهورية ميشال عون) الذي توجّه إليه الأول بالقول «أنت بلا أدب» ليردّ الأخير على خليل «احترم حالك» (على خلفية ما يقول كنعان انه محاولة في لجنة المال والموازنة لتحقيق وفر بالانفاق في موازنة 2017 بمقدار ألف مليار ليرة تخفف عبء ضرائب جديدة لتمويل السلسلة) وذلك في امتدادٍ للتجاذب الذي ساد عشية التئام الجلسة التشريعية بين «مَن يسبق مَن»، السلسلة أو الموازنة العامة، وسط مساعٍ بُذلت لاعتماد مَخرج يقوم على إقرار السلسلة وربط بدء تنفيذها بولادة الموازنة.
أما ملف عرسال فلم يحضر بشكل أقلّ تشظياً تحت قبة البرلمان، وهو أطلّ برأسه على وقع «تمرين النار» اليومي في جرود البلدة الذي يجريه الجيش السوري بقصف هذه المنطقة التي يتواجد فيها مسلّحو «النصرة» و «داعش» في إطار «تحميةِ» ما قبل انطلاق المعركة التي اكتملت جهوزية «حزب الله» لها، وما زال توقيت إعطاء «الضوء الأخصر» لها رسمياً يرتبط بالتأكد من انسداد أفق المفاوضات التي تجري مع «النصرة» خصوصاً للانسحاب «سلمياً» نحو إدلب، وسط معلومات عن أن هذه المفاوضات التي تتم على وهج ارتفاع وتيرة الضربات الجوية للتأثير المعنوي على المجموعات المسلّحة تبقى عالقة عند إصرار أبو مالك التلي (أمير النصرة في جرود عرسال) على الانكفاء مع السلاح الثقيل وليس فقط الخفيف مفضّلاً تركيا كنقطة انسحاب، وهو ما يستدعي حسب مصادر متابعة مروراً عبر الأراضي اللبنانية لن يسمح به الجيش.
وشقّ ملف عرسال وتفرّعاته طريقه إلى الجلسة التشريعية عندما طالب النائب خالد الضاهر بإقالة وزير الدفاع يعقوب الصراف معتبراً ان الجيش «يغطي ميليشيا» (حزب الله ) ورافضاً زجّ المؤسسة العسكرية بمعارك خارج مصلحة البلد ولمصلحة مشروع غير لبناني. فردّ عليه النائب اميل رحمة بالقول: «نحن تحت سقف اتفاق السرايا وما قاله الرئيس سعد الحريري في هذا الاطار». وبعد هرْج ومرْج وصراخ، سأل النائب سامي الجميل عما يُقال عن عملية للجيش اللبناني في عرسال وإذا كانت هناك غرفة عمليات مشتركة بين«حزب الله»والجيش.
واستدعت هذه المداخلات ردّاً من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد «أن الحكومة مسؤولة عن سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها». وقال: «إن الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر، كما أن الجيش مسؤول عن كل قتال ضمن حدودنا وجرودنا». ولفت الى أن «الجيش السوري يقصف مناطق يعتبرها له ونحن نعتبرها لنا إذ ان المشكلة في عدم ترسيم الحدود»، مشدداً على أن «القوى العسكرية مسؤولة عن حماية النازحين واللبنانيين، والكلام مع النظام السوري لن يحلّ المشكلة وإلا لكانت حلت مع العراق ومصر والأردن».
ونفى الحريري أن تكون هناك «غرفة مشتركة بين الجيش اللبناني وجيش النظام السوري، والحكومة تعطي الجيش اللبناني الحرية للتخطيط وإبعاد المقاتلين عن الحدود»، موضحاً أن «الجيش يحقق بما حصل في عرسال (وفاة اربعة سوريين موقوفين) ومعه 3 أطباء مدنيين وسيصدر التقرير ويطلع عليه الرأي العام».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «السلسلة» تبصر النور وتساؤلات ومخاوف حول مصدر الإيرادات ؟
- السلسلة» أقِرّت وسط تساؤلات... والتشكيلات الديبلوماسية أمام الحكومة
- رهان على رضوخ المسلحين لشروط الانسحاب تحت ضغط قصف سوري اليوم وغداً
- «غبار» الاستعداد لمعركة عرسال لفّ «جلسة السلسلة» في البرلمان
- لبنان: سلسلة الرتب والرواتب تتجه إلى الولادة بعد مخاض عسير في البرلمان ومخاوف مستقبلية
- غداً الموعد المبدئي لمعركة الجرود.. والحريري: الجيش سيقوم بعملية مدروسة
- الوزير خليل للنائب إبراهيم كنعان: أنت بلا أدب!
- ... أخيراً السلسلة
- الدولة تُعاقب المواطنين: الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع
- معركة بعبدا: القوات تحرج غاريوس فتُخرِجه من السباق
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)