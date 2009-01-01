- النظام القطري
- السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت...
- الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
- البرلمان اللبناني يسدل الستار على «السلسلة»: إقرار تمويلها والتنفيذ «أوتوماتيكياً» بعد شهر
- ضغوط على حزب الله لتأجيل معركة «الجرود» بعد زيارة الحريري الأميركية
- خليل: اقتحمنا المحرّمات ولا تداعيات... والتهويل مُفتعل.. قائد الجيش تفقد جرود عرسال ــ بعلبك ومصادر عسكريّة: ممنوع دخول المسلّحين
- سلسلة الرتب «فتيلٌ» مالي يضاعِف القلق على استقرار لبنان
- الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
- أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع
- أستراليا: في عهد روني العويك وسليم مهاجر.. فضيحة مالية في سجلات بلدية أوبرن
- القضاة يعتصمون دفاعاً عن امتيازاتهم
- الدول إذ تصنع الإرهاب وتحاربه وتعيد إنتاجه
- البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول اتفاق نشر قوات في سورية
- نوير قائداً جديداً لبايرن ميونيخ
- خبراء يجيبون.. لماذا لا يتدخل الأستراليون في حوادث الإسلاموفوبيا؟
- داعش يمتدح "جندي الخلافة" يعقوب خيري منفذ حصار برايتون بأستراليا
- طهران: الغرب هو المستفيد من الخلاف الإيراني - السعودي
- التشكيلات الدبلوماسية «تقاسُم حُصص».. فهل تقبل واشنطن بسفيرنا؟
- الضرائب الجديدة تُزعزع الإقتصاد وتُشجِّع التهرُّب الضريبي
- إنصاف أصحاب الحق وطريقة إحقاق الحق
- الضرائب والمرافق!
- الحريري بعد إنجازَي قانون الإنتخابات والسلسلة... ماذا عن الإنجاز الثالث؟
- يا أهل الرّباط في قُدسنا المُتحدّية.. أعدتم إلينا العزّة والكرامة والثّقة.. يُريدونها حربًا دينية.. أهلًا وسهلًا.. ولن يكونوا إلا خاسرين
- عن داحس والغبراء في القرن الحادي والعشرين!
- هل تتحوَّل السلسلة “شيكاً بلا رصيد”؟
الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
بعد 5 سنوات، صدّق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. في الحصيلة، نال العاملون في الدولة بعضاً من حقوقهم في تصحيح أجورهم المجمّدة منذ عام 1996، على الرغم من أن فئات كثيرة منهم خرجت مغبونة من هذه المعركة المديدة.
في المقابل، نال لوبي «الهيئات الاقتصادية» صفعة على وجهه. فبعد جولات كثيرة سابقة ظهر فيها أنه بالفعل «يُطاع ولا يطيع»، خسر الجولة الأخيرة، إذ أقرّ في النهاية تصحيح الأجور الذي كان يرفضه بالمطلق ويخشى انسحابه على القطاع الخاص. وأُقِرّ أيضاً تعديل ضريبي، ولو طفيفاً، كان اللوبي نفسه يرفضه جملة وتفصيلاً لأنه يصيب الأرباح المحققة، ولا سيما في المصارف والعقارات.
هذه النتيجة كانت ستبدو أكثر توازناً لو أنها اقتصرت على عملية نقل هذا الجزء البسيط من «الأرباح» إلى «الأجور»، وكانت عملية «إعادة التوزيع» الجارية ستُسهم بارتدادات إيجابية على غير مستوى وصعيد، إلا أن الطبيعة الطبقية للمعركة واختلال ميزان القوى الاجتماعي وعقلية الجباية السائدة... فرضت على بقية الناس، ولا سيما فئات الدخل المتوسط، تحمّل قسط وافر من الكلفة على حساب مستوى المعيشة، عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وزيادة بعض الرسوم على معاملات دورية الزامية، كفرض 2500 ليرة على كل فاتورة هاتف أو هاتف خلوي أو إنترنت... هذا القسط يكاد أن يكون الوحيد غير الواجب أو غير المستحق في كل النتيجة الماثلة، وهو الوحيد (ربما) الذي يمكن أن يبرر أي اعتراض أو رفض أو مواجهة ممكنة ومرغوبة. أمّا ما عداه، فهو «حميد» ومطلوب، ولا سيما فرض ضريبة بنسبة 15% على ربح التفرغ عن العقارات، ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وإلغاء إعفاء المصارف منها، وتدفيع المعتدين على الأملاك العامة الغرامات المترتبة عليهم.
لا تستحق السلطة في لبنان أي ثناء، وهي لا تتمتع بأي ثقة. لكن من الخطأ وضع ما حصل في هذا السياق، ونقطة على السطر. لقد نجح لوبي «الهيئات الاقتصادية» بشيطنة الضرائب عموماً وربطها بالفساد والهدر وفشل الدولة، إلا أنه لم يكن يسعى من ذلك إلا إلى طمس حقيقة التركيز المهول للثروة الذي جرى في العقدين الأخيرين، وهذا ما يجب مواجهته أو على الأقل تجنب المشاركة فيه عبر التمسك بشعار «لا للضرائب» الخاطئ.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت...
- الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
- البرلمان اللبناني يسدل الستار على «السلسلة»: إقرار تمويلها والتنفيذ «أوتوماتيكياً» بعد شهر
- ضغوط على حزب الله لتأجيل معركة «الجرود» بعد زيارة الحريري الأميركية
- سلسلة الرتب «فتيلٌ» مالي يضاعِف القلق على استقرار لبنان
- الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
- أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع
- القضاة يعتصمون دفاعاً عن امتيازاتهم
- التشكيلات الدبلوماسية «تقاسُم حُصص».. فهل تقبل واشنطن بسفيرنا؟
- الضرائب الجديدة تُزعزع الإقتصاد وتُشجِّع التهرُّب الضريبي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)