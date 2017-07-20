“التشريع الانتخابي” يهدّد بتداعيات فوضوية

طوى الفصل الثاني الاخير من جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها من الضرائب نظرياً إحدى أطول الازمات الاجتماعية والمالية والنقابية على زغل كبير سببه الغموض الواسع الذي يكتنف التداعيات المالية والاقتصادية لهذه السلسلة على الاسعار والاقساط المدرسية والسوق عموما وكذلك ربما على الحركة المالية، بينما تمثلت الخلاصة الفورية التي انتهت اليها الجلسة أمس في طغيان الطابع السياسي على كل شيء. ذلك ان كل الاصوات المبشرة بالتوازن بين نفقات السلسلة ومواردها وضرائبها ذهبت هباء أمام انعدام قدرة الجهات المتحمسة لهذا الزعم على اثبات الوقائع العلمية والاحصائية الجازمة التي تضمن توازن النفقات والايرادات أولاً ومن ثم امكان لجم انفلات التداعيات المرتقبة في معظم المجالات بدءاً بتحريك الاسعار الاستهلاكية في الاسواق مروراً برفع الاقساط المدرسية وصولاً الى آثار مالية واقتصادية كبيرة على المشهد المالي كلا.

والحال ان نتائج الجلسة التشريعية بشقيها أدت الى ما كان يتخوف منه كثيرون لجهة سلق اقرار السلسلة تحت وطأة العامل الانتخابي الذي لعب دورا كبيرا ضمنيا في تصلب فريق سياسي عارض الربط بين الموازنة والسلسلة ودفع بقوة في اتجاه استعجال اقرار السلسلة على رغم وجاهة الاسباب التي كانت تحتم هذا الربط. وحيال ذلك بدا لافتا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تريث حتى اليوم الثاني من الجلسة التشريعية ثم اطلق موقفا مؤيدا ولكن متأخراً لتقديم اولوية اقرار الموازنة على السلسلة. ورأى الرئيس عون “انه كان من الافضل اقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها”، مشيراً الى “ان الجميع يفتشون اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقاً”.

لكن وقائع اقرار السلسلة ومن ثم السلة الضريبية لتويلها تثبت ان “التشريع الانتخابي” كان طاغيا على معظم مواقف القوى والكتل باستثناء التحفظ الذي ابداه الحزب التقدمي الاشتراكي عن تجاوز كلفة السلسلة سقف الـ1200 مليار ليرة وكذلك عن الضرائب والرفض الذي اعلنه حزب الكتائب للضرائب.

مخاوف

ويخشى مطلعون ان يتجه البلد الى مشكلة حتى لو نقل عن بعض المسؤولين تفاؤلهم بان اموال السلسلة ستؤمّن خصوصا انها جزئت. اذ ان غياب الاصلاحات التي تتصل بوقف التهريب مثلا او ضبط الجمارك وما الى ذلك من موارد انما يزيد المخاوف على الاستقرار المالي. ذلك ان لبنان يستدين الان من أجل ان يؤمن الاموال وهو سيستدين اموالا اكبر في ضوء السلسلة ما يدفع كثراً الى التحذير من ان يشارف لبنان ازمة كبيرة على غرار ازمة اليونان التي ساعدتها دول الاتحاد الاوروبي فيما قد لا يجد لبنان من يساعده في الوقت الذي لا تبدو الضرائب مدروسة على نحو دقيق وواضح. وهو امر مستغرب نسبة الى انه كان هناك الوقت الكافي لاستعانة وزارة المال بكل الخبراء المحتملين من اجل تحديد المداخيل المحتملة وامكاناتها. اذ ان بعض هذه الضرائب لا يمكن استيفاؤه وفقا لخبراء اقتصاديين وتشكل الغرامة على الاملاك البحرية بدلا من تسوية التعديات لجهة الفارق الكبير في ما يمكن ان تحصله الدولة في الحالين ما يقارب الفضيحة من حيث عدم اللجوء الى الاستفادة القصوى من هذا الموضوع المعلق منذ اكثر من عشرين عاما.

واعتبر مصدر كتائبي مسؤول جلسة اقرار الضرائب “صفقة جديدة وتهريبة جديدة لاهل السلطة خلافاً للدستور ولآليات العمل المؤسساتي”. وقال إن الضرائب التي اقرت امس ليست دستورية واقرارها جاء مخالفا للدستور في الشكل والمضمون ممادفع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى تسجيل اعتراضه داخل الجلسة والى الاعلان بعد انتهائها عن قرار الحزب الطعن في قانون الضرائب امام المجلس الدستوري. وقد باشر فريق من حقوقيي الحزب دراسة مضمون الطعن الذي يستند لى المادة ٣٦ من الدستور والى النظام الداخلي لمجلس النواب اللذين ينصان على التصويت العلني بتلاوة الاسماء وهو ما لم يحصل بالاضافة الى عدد كبير من العيوب والمخالفات الدستورية.

وفور انتهاء المعنيين من وضع الطعن سوف يعرض على النواب الآخرين لجمع خمسة تواقيع اضافية الى تواقيع كتلة نواب الكتائب باعتبار ان الطعن امام المجلس الدستوري يحتاج الى 10 نواب.

اما في الاصداء المباشرة للسلسلة، فبرزت ازمة لافتة مع السلطة القضائية بسبب اعادة قانون السلسلة للقضاة الى قانون الموظفين الامر الذي رفضه مجلس القضاء الاعلى واعلن الاعتكاف القضائي بدءا من اليوم مع تلويح باستقالات جماعية.

وسط هذه الاجواء تترقب الاوساط السياسية مصير مشروع التشكيلات الديبلوماسية الذي أعده وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وانجزه وسيعرض مبدئيا اليوم على جلسة مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار النهائي في شأنه. ورجحت مصادر معنية بهذا الملف ان تقر التشكيلات وما تتضمنه من تعيينات من خارج الملاك الديبلوماسي نظراً الى ان المشروع وضع بالتنسيق والتشاور مع كل القوى والكتل والزعامات السياسية التي سمت مرشحيها للتشكيلات عبر محاصصة واسعة تعتبر الاكبر منذ بداية العهد.

الجيش وعرسال

على صعيد آخر، تفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك. وشدّد على “اتخاذ كل التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي”، وأكّد “قدرة الجيش وإصراره على مواجهة مختلف المصاعب التي ستعترضه في إطار جهوده الآيلة إلى دحر التنظيمات الإرهابية”. وشدد على ان الجيش “لن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، للتشويش على أداء واجبه المقدّس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره”.

ويشار الى ان الطيران الحربي السوري كثف أمس غاراته على مواقع “جبهة النصرة ” عند تخوم الحدود مع جرود عرسال. وتزامن ذلك مع اتفاق المسؤولين عن المخيمات السورية في بلدة عرسال بعد اجتماع في مخيم الملعب، على بندين اساسيَيْن هما رفع العلم اللبناني على مداخل المخيمات، وتسليم أي شخص يحاول العبث بالأمن من داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية