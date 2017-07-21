معركة جرود عرسال بدأت

أعلن "الإعلام الحربي" عن بدء العملية العسكرية في جرود عرسال، مشيراً إلى أنّ " #حزب_الله" استهدف مواقع "جبهة #النصرة" في ضهر الهوى وموقع القنزح، ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال.

وأشار إلى أن "لا وقتاً محدداً للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقاً لمراحل تم التخطيط لها"، موضحاً أنّ "الهجوم انطلق من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الاول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع "النصرة" في جردها في القلمون الغربي، والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (المسيطر عليه منذ العام 2015) باتجاه مرتفعات إرهابيي جبهة "النصرة" شمال وشرق جرد عرسال.

إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ الجيش اللبناني يستهدف مجموعة إرهابية حاولت الفرار باتجاه عرسال قادمه من وادي الزعرور.

ونشر "الإعلام الحربي"، في صفحته عبر "تويتر" شريط فيديو ومجموعة صور تظهر المشاهد الأولية من العملية العسكرية.

ولاحقاً، أفاد الإعلام الحربي عن "تقدم ملحوظ لـ"حزب الله" على جبهات جرد فليطة بالتزامن مع تقدمه في جرود عرسال باتجاه موقع "القنزح" و"وادي القرية"، لافتاً إلى أنّ "الجيش السوري و"حزب الله" يسيطرون على "تلة البركان" في جرد فليطة في القلمون الغربي ويوقعون قتلى وجرحى في صفوف "النصرة" .

ومساء أمس، أفاد بيان موقّع من "أهالي عرسال" أن "المعركة اندلعت ابتداء من اليوم"، داعياً السكان إلى الاختباء في ملجأ آمن.

وجاء في البيان: "نطلب من حضراتكم أخذ كامل الاحتياطات لأن المعركة اندلعت ابتداء من اليوم .. و نرجو لمن لا يستطيع الخروج من البلدة، الإختباء في ملجأ آمن. كما و أن فريق الطوارئ المجهز من بلدية عرسال سيكون في كامل استعداده لمساعدة الأهالي إذا استدعى الأمر ونتمنى من أهالينا الكرام عدم التجمع والتجوال أثناء القصف وعدم الصعود إلى الأسطح لتفادي القنص".

ويواصل "حزب الله" منذ ساعات المساء الأولى قصفه لمراكز المسلحين في جرود عرسال الحدودية مع فليطا السورية وتزامن ذلك مع قصف جوي سوري. كما ترددت معلومات صحافية عن سيطرة الحزب على منطقة الكسارات ومراكز لجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في جرود عرسال.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية