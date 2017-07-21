- «حزب الله» أطلق معركة جرود عرسال بملاقاة «سباق الكبار»
- حزب الله والنظام السوري يفتتحان معركة «الجرود»
- خطّة ثلاثيّة دفاعيّة للجيش... «والرضوان» تتقدّم بسرعة نحو أهدافها
- حلفاء قطر
- ليفربول: كوتينيو ليس للبيع
- وطنيّات المشرق إذ تتعفّن
- العراق يسيطر على الموصل ولكن مَن يسيطر على العراق؟
- هل تأسيس جِهاز رئاسة أمن الدّولة المَرسوم “الأخير” الذي يُصدره العاهل السّعودي قبل تنازله عن العَرش لولي عَهده؟ وهل بات هذا التّنازل وشيكًا؟ وماذا يَجري في كواليس السّعودية هذه الأيام بالضّبط؟ وهل نحن أمام “انقلابٍ أبيض” غير مُفاجئ؟
- الخارطة السياسية في سنة الانتخابات: القوات اللبنانية.. سمير جعجع
- إقرار «صفقة» التشكيلات الديبلوماسية.. و«القوات» و«المردة» يعترضان
- معركة الجرود المتأخرة: توقيت حرب سوريا
- مرادي: السُنّة الإيرانيون مع ولاية الفقيه وموجودون في أسلاك الدولة ولهم مطالب
- معركة عرسال ترسم إحدى «المقاطعات السورية الجديدة»؟
- سمير الجسر: طريق القدس تمر بفارس سعيد
- هل هزيمة ١٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشفّي الصهيوني (3)
- الملفات إلى ما بعد لقاء واشنطن بين ترامب والحريري
- يوميات نصراوي: حكايتي مع النقد والنقاد
- معركة جرود عرسال بدأت
- هل طارت الانتخابات الفرعية؟!
- كتاب الرائد الدكتور أيمن مشموشي.. يضبط إجراءات حجز الحرية!
- ميقاتي: السلسلة حق ولكن كان يجب النظر إلى الميزانية العامة
- شبكة أسترالية: أم تصنع كعكة الشيكولاتة بلبن الرضاعة
- الكشف عن "جهاز عصبي" لمقاتلة "تي-50"
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2017
- إشتباك حول السلسلة والضرائب... ومحاصصة في التشكيلات الديبلوماسية
حزب الله والنظام السوري يفتتحان معركة «الجرود»
رئيس بلدة عرسال: الوضع مستقر والنازحون ملازمون للمخيمات
سقط عدد من القتلى والجرحى من «جبهة النصرة» خلال العملية العسكرية المستمرة التي انطلقت أمس في جرود عرسال اللبنانية، مع تسجيل تقدم لمقاتلي «حزب الله»، فيما أعلن رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن الوضع في البلدة مستقر.
وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في بيان أمس أن الوضع في داخل البلدة مستقر، فيما يلازم النازحون السوريون المخيمات. وأن الأهالي يمارسون حياتهم العادية وسط إجراءات للجيش الذي سمح، لعائلات نازحة بالدخول إلى مخيماتهم عند أطراف وادي حميد.
وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن العمليات العسكرية في جرود عرسال مستمرة مع تسجيل تقدم مقاتلي «حزب الله» على محاور الجرود، «حيث تمت السيطرة على موقع القنزح ووادي القرية، فيما تواصل القصف باتجاه منطقة الكسارات. كما تمت السيطرة على تلة البركان، وسجل سقوط قتلى وجرحى من مسلحي جبهة النصرة».
وأضافت الوكالة «أن الجيش سمح لمجموعة من النساء والاطفال بالدخول الى عرسال من مخيم مدينة الملاهي القريب من مراكز المسلحين». كانت عملية تطهير جرود عرسال شرق لبنان والقلمون السوري من المسلحين، على يد «حزب الله» والجيش السوري، انطلقت أمس.
وذكرت قناة المنار التابعة لـ «حزب الله» في وقت سابق أمس أن العملية العسكرية انطلقت صباح الجمعة لتطهير جرود بلدة عرسال اللبنانية والقلمون السوري من الإرهابيين، «واستهدف الجيش السوري ومجاهدو المقاومة الإسلامية بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع «جبهة النصرة» الإرهابية في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود بلدة عرسال اللبنانية». وأضافت المنار أن «الجيش السوري ومجاهدو المقاومة استهدفوا بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار المسلحين في مرتفعات الضليل وتلتي الكرة والعلم في جرود فليطة في القلمون الغربي».
وأعلنت المنار أن «الهجوم انطلق من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع جبهة النصرة في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرود عرسال باتجاه مرتفعات وتحصينات إرهابيي النصرة شمال وشرق جرود عرسال».
وقالت إنه «مع تقدم ساعات الصباح تحت السيطرة على تلة البركان في جرود فليطة في القلمون الغربي موقعين قتلى وجرحى بصفوف جبهة النصرة». وأعلنت قيادة العمليات، بحسب «المنار» أن «لا وقت محدد للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية في وقت سابق أن «حزب الله» يستهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار المسلحين في نقاط وتحصينات ومواقع جبهة النصرة في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال اللبنانية.
وقالت إن الجيش اللبناني قام باستهداف المجموعات الإرهابية التي حاولت الفرار باتجاه بلدة عرسال بعد بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال من المسلحين على يد «حزب الله» والجيش السوري.
وتحدثت الوكالة عند انطلاق الهجوم البري لـ «حزب الله» من مرتفعات السلسلة الشرقية باتجاه مواقع النصرة مع ساعات الصباح، بعد قصف مدفعي مركز وغارات جوية للطيران السوري. وأشارت إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ حوالي 15 غارة متتالية على مواقع النصرة في جرود عرسال.
على ان مصادر متابعة سبق ان حددت لـ «الأنباء» امس الاول الخميس موعدا حاسما للمعركة، عاودت التأكيد أن الهجوم الواسع ضد مواقع «النصرة» و«داعش» مرتبط بموعد سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، المفترض نهاية نهار الجمعة امس، تجنبا لاحراجه بإلغاء الزيارة، وربما لغاية ان يكون الاحراج المطلوب امام المسؤولين الاميركيين الذي سيلتقيهم، وعلى رأسهم الرئيس ترامب.
وتوقعت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان يحاول حزب الله والجيش السوري الحليف حسم معركة الجرود اليوم وغدا، بينما يسعى الرئيس الحريري في واشنطن الى اقناع الادارة الاميركية بتوضيح اللعبة الملتبسة بين دوري الجيش اللبناني وحزب الله، مع الاصرار والتأكيد على عدم الخلط بينهما، إذا كان المرتجى ابقاء لبنان بعيدا عن المحارق المشتعلة في المنطقة.
وكان الحريري كلف الشيخ مصطفى الحجيري بمفاوضة المسلحين على الانسحاب، حجبا للدماء. والتقى أميرهم ابو مالك التلة يوم الثلاثاء الماضي، كما قال لـ «الأنباء» لكن التلة اشترط انسحاب حزب الله من قرى القلمون السوري، حيث ينتمي المسلحون تمهيدا للعودة الى ديارهم.وبإخراج المسلحين من هذه التلال تصبح الحدود اللبنانية الشرقية مفتوحة امام مقاتلي الحزب بالمطلق.
وترأس وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعا لمجلس الأمن المركزي اتخذت خلاله سلسلة اجراءات ضد التحريض على وسائل التواصل.
ولوحظ ان الطبيعة الميدانية للجرود، جعلت حزب الله المصدر الوحيد تقريبا، لما يدور من معارك.
وتقول المعلومات ان الاشتباكات تدور على بعد 20 كيلومترا من بلدة عرسال.
سياسيا، أعلن النائب سليمان فرنجية دعمه «المقاومة» في تطهيرها جرود عرسال. في حين قال النائب السابق فارس سعيد في تغريدة له: «نجمان يحكمان لبنان، نصر الله قوي بسلاحه، والحريري قوي بامتداده الاقليمي، والآخرون امام اضافة تسجيلية ترتضي بمقاعد بلا نفوذ والرئيس عون مثال ساطع».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حزب الله والنظام السوري يفتتحان معركة «الجرود»
- خطّة ثلاثيّة دفاعيّة للجيش... «والرضوان» تتقدّم بسرعة نحو أهدافها
- الخارطة السياسية في سنة الانتخابات: القوات اللبنانية.. سمير جعجع
- إقرار «صفقة» التشكيلات الديبلوماسية.. و«القوات» و«المردة» يعترضان
- معركة عرسال ترسم إحدى «المقاطعات السورية الجديدة»؟
- معركة جرود عرسال بدأت
- كتاب الرائد الدكتور أيمن مشموشي.. يضبط إجراءات حجز الحرية!
- ميقاتي: السلسلة حق ولكن كان يجب النظر إلى الميزانية العامة
- إشتباك حول السلسلة والضرائب... ومحاصصة في التشكيلات الديبلوماسية
- مهلة جرود عرسال تنتهي فجر اليوم و «حزب الله» يحشد والجيش يحمي مناطقه
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)