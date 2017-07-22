رسائل ميقاتي: معارضة بناءة.. وجهوزية للانتخابات

رسائل كثيرة حرص الرئيس نجيب ميقاتي على توجيهها الى أكثر من جهة، في الخطاب الذي ألقاه أمام جمع غفير من المشايخ والعلماء في طرابلس، كرمتهم جمعية العزم والسعادة تقديرا لمشاركتهم في برامج الدعم الديني خلال شهر رمضان المبارك.

بدا واضحا من خلال هذه الرسائل، أن ميقاتي قد إتخذ قرارا بالرد على كل إستهداف يتعرض له بالأدلة والقرائن، وباطلاق معارضة حقيقية وطنية بناءة تضيء على مكامن الخلل في ممارسات الدولة والحكم، وتصوّب كثيرا من الأمور نحو إتجاهها الصحيح، معتمدا في ذلك على أرضية شعبية صلبة يقف عليها وتمنحه مزيدا من القوة والثبات.

ميقاتي أكد في خطابه بداية، على النبض العروبي الذي ما تزال تتمتع به طرابلس ورجالاتها، فأعاد تصويب البوصلة الى القضية المركزية فلسطين، والمسجد الأقصى الذي يُمنع المسلمون من الصلاة فيه، فيما نحن نتصارع ونتحارب ونشهد كل أنواع الشرذمة، مشددا على ضرورة أن يكون المسجد الأقصى سببا للتعاضد والتكاتف العربي والاسلامي، ونسيان الخلافات وإجتماع الكلمة وتوحيد الجهود والصفوف للضغط على المجتمع الدولي لاجبار إسرائيل على رفع الظلم عن أهلنا في فلسطين، مؤكدا باسم طرابلس والشمال وكل لبنان الوقوف الى جانب المسجد الأقصى ودعم قضيته الى أبعد حدود.

في الرسائل السياسية، دقّ ميقاتي ناقوس الخطر للعهد والحكومة، عندما أشار الى المحاصصة التي حوّلت الادارة اللبنانية الى جزر ومحميات سياسية وطائفية لخدمة هذا الزعيم أو ذاك، وليس لخدمة المواطنين، لافتا الانتباه الى أن العجز في الموازنة يحتاج الى خطة مدروسة وواضحة ومتكاملة لتتمكن الدولة في إقرار مشروعها، وإضافة أكلاف سلسلة الرتب والرواتب عليها، والتي هي حق مكتسب للموظفين.

وتطرق ميقاتي الى أزمة الكهرباء، فغمز من قناة وزارة الطاقة ومن يحكمها ويعطل عمدا مشروع “نور الفيحاء” ويحجز ملفاته في أدراجها، حيث أشار الى الاستنزاف المتمادي المتمثل بـ 1500 مليار ليرة سنويا لتأمين الكهرباء، ولا كهرباء، و”حين أبدينا إستعدادنا للمساعدة وتوفير هذا العجز على الخزينة وجدنا أن لا حياة لمن تنادي”.

وعلى الصعيد الطرابلسي ردّ ميقاتي على كل من يتحدث عن حكومته بأنها ضمّت رئيسا وأربعة وزراء من طرابلس ولم تقدم شيئا لها، فأجرى جردة حساب صغيرة أظهرت أن الحكومة بالرغم من كل المعوقات والتوترات وجولات العنف، قد رصدت الاعتمادات المالية لاستكمال الخط الدائري، والمبنى الجامعي الموحد، وسوق الخضار، واستكمال تطوير مرفأ طرابلس ووضعه على الخارطة الأساسية كمرفأ حيوي في حوض البحر المتوسط، إضافة الى إقرارمبلغ المئة مليون دولار للانماء والذي لا نعرف مصيره، مخاطبا المنتقدين بالقول: “كل هذه الأمور وُضعت في عهد حكومتنا، فافعلوا كما فعلنا ونحن لكم من الشاكرين، وحاولوا أن تجدوا المشاريع، والأهم أن تكون مشاريع اقتصادية لإنعاش المدينة”.

في الرسالة الأخيرة والتي حملت معاني كثيرة، أوحى ميقاتي للقاصي والداني أنه لا ينتظر تحالفا إنتخابيا من أو مع أحد، مشددا على أن “تيار العزم” جاهز وقادر على خوض الانتخابات الفرعية في حال أجريت والانتخابات العامة في العام 2018، وأنه مهما كانت الظروف والمعطيات الانتخابية فنحن لها.

لكن ميقاتي أعاد لفت النظر، الى أن الحكومة إعتمدت معظم بنود قانون حكومته الانتخابي وعدّلت فيه بنودا شكلت تشويها كاملا له، مشددا على وجوب أن يصار بهدوء وروية إعادة النظر بهذا القانون ليكون منطقيا يُنتج حسن التمثيل، ومكررا أنه في حال أجريت الانتخابات وفق هذا القانون فنحن أيضا لها.

المصدر: سفير الشمال