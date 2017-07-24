الميناء أمام أضخم مشروع انمائي للواجهة البحرية.. والجيش يضمن التنفيذ!

وُضع مشروع الواجهة البحرية في الميناء على نار حامية، ووُضعت معه الأكشاك ومصير مئات العائلات التي تعتاش منها في مهب الريح، في معادلة إجتماعية صعبة، أملتها الحاجة الى مشروع إنمائي ينهض بهذا الكورنيش البحري الذي يواجه شتى أنواع الاهمال والتهميش ويواجه خطرا بيئيا، في وقت يأمل فيه كثيرون ان يساهم المشروع الضخم في إنعاش الميناء عموما، وفي فتح الباب أمام فرص عمل بطرق قانونية ووفق معايير تراعي واقع الكورنيش الاطول مساحة والأجمل في لبنان.

مشروع الواجهة البحرية الذي باتت دراساته قيد الانتهاء، أو ربما تحولت الى المراجع المختصة، يُعتبر من بين أكبر وأهم المشاريع التي تمر على الميناء، وإن كان القيمون عليه يضعونه من بين المشاريع الضخمة التي تنفذ في لبنان.

هذا المشروع الذي طرح منذ سنوات والمتوقع أن تبلغ كلفته 30 مليون دولار أميركي، سيضع كورنيش الميناء الممتد على مساحة أكثر من سبعة كيلومترات، على خارطة السياحة اللبنانية وربما مستقبلا العربية والدولية في حال جرى إستغلال الجزر البحرية المواجهة له بمشاريع إستثمارية ضخمة.

وفق الدراسات التي إطلعت عليها ″سفير الشمال″ فان المشروع سيشمل تأهيل رصيف الكورنيش وروضاته الوسطية، واقامة حدائق عامة وانارة بالطاقة الشمسية، وممرات خاصة للباصات والدراجات الهوائية، واماكن مخصصة لممارسة الرياضة ومراحيض عامة وملاعب، فضلا عن وضع “اكشاك” بنموذج معين وبطريقة منظمة تراعي الشق التجميلي، على ان تكون هذه المنشآت التي ستقام بمواصفات المشاريع الصديقة للبيئة.

ووفق المعلومات، فانه بعد دراسات مستفيضة وجهود مضنية بذلت على اكثر من صعيد، صدر القرار النهائي بتنفيذ مشروع الواجهة البحرية، الذي كانت تقف أمامه عقبتين الاولى تأمين الاموال، والثانية إزالة عشرات الاكشاك المنتشرة على طول الكونريش على شكل مقاه شعبية واستراحات والعاب اطفال ودراجات هوائية ونارية.

وتضيف المعلومات: ” إن الجيش اللبناني أخذ على عاتقه مسألة إزالة الاكشاك التي كان من المتوقع لها أن تبدأ خلال أيام، إلا ان تطورات الوضع الامني في جرود عرسال ربما ساهم بالتأخير لبضعة ايام إضافية، الا ان قرار التنفيذ لن يتوقف وهو قد يكون بوقت قريب جدا”.

أما عملية تأمين الاموال، وقد باتت جاهزة وحتى قبل انتهاء الدراسات، رغم حرص المعنيين على عدم الحديث عن تامين التمويل لحين البدء بالعمل”، لافتين النظر الى ان “الجهات الممولة هي دولية ومحلية ولن يكون هناك اي تأخير بسبب المال، فضلا عن أن مدة الزمنية لتنفيذ المشروع لن تتجاوز العامين وهي ستكون وفق مراقبة الجهات الممولة لضمان عدم الاخلال بدفتر الشروط لجهة التوقيت والمواصفات”.

هذا المشروع من المفترض أن يحمل معه مشاريع أخرى، ومنها ما كشفته رئيسة لجنة البيئة في بلدية الميناء المحامية سماح الزيلع، التي اوضحت ان “قضية مجارير الصرف الصحي التي تصب على شاطىء الميناء وتلوث البيئة وتمنع رواد الكورنيش من الاستمتاع بالسباحة والصيد والتنزه بسبب الروائح الكريهة، قد وضعت الحلول لها من خلال مشروع انتهت دراسته وجرى تامين التمويل له، وسينطلق قريبا لمعالجة سبعة مجارير تصب على طول الكورنيش”.

واضافت الزيلع: “نحن كبلدية وضعنا أنفسنا في حالة استعداد لمواكبة اضخم المشاريع التي ستنفذ في مدينتنا، ونأمل أن تسير الامور وفق ما هو مخطط لها، وأن يصبر علينا أهلنا في المدينة وكل من يشعر نفسه متضررا في هذا الوقت، لان القادم أجمل وسيساهم في تعميم الخير والفائدة على الجميع”.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم