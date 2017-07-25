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بالفيديو... هكذا تصوّتون بالنسبية وهكذا تُحتسب النتائج
بعد أكثر من شهر على إقرار مجلس النواب لقانون الإنتخاب الجديد، لا تزال إجراءات التصويت وإحتساب الأصوات بحسب اللوائح، تُشكّل لبسًا لدى عدد كبير من المواطنين.
ويوضح الفيديو المرفق الذي أعدّه "لبنان 24" الإجراءات التفصيليّة للقانون الجديد الذي يقوم على النسبية باللوائح غير المُكتملة المفتوحة، مع صوتٍ تفضيلي وعتبة تمثيل تُساوي الحاصل الإنتخابي.
إنطلاقًا من مرحلة الترشّح، يُمكن أن يكون المرشّح إفراديًا، إلا أنّه يتوجّب على المرشّحين أن ينتظموا في لوائح قبل 40 يومًا كحدٍّ أقصى قبل موعد الإنتخابات، ويتمّ الترشّح وفقًا للدوائر الـ15، وتتوزّع المقاعد جغرافيًا، وطائفيًا كالنظام الحالي باستثناء نقل مقعد الأقليّات في دائرة بيروت الثالثة الى بيروت الأولى، واستحداث دائرة صغيرة في المنية الضنية.
وتتوزّع الدوائر الإنتخابيّة كالتالي: 8 دوائر إنتخابية بدون دوائر صغرى و7 دوائر إنتخابية مع دوائر صغرى.
أمّا عن شكل اللائحة، فتكون مفتوحة من دون ترتيب للأسماء. ويشترط أن تضمّ في الحدّ الأدنى 40% من مقاعد الدائرة الإنتخابية، بما لا يقلّ عن 3 مقاعد، إضافةً الى مرشح واحد على الأقل من كلّ دائرة صغرى في الدوائر المؤلّفة من أكثر من دائرة صغرى، ويكون لها إسم ولون في اللائحة.
يُمنع على المرشّح أو اللائحة قبول مساهمات من دولة أجنبيّة أو شخص غير لبناني. أمّا الإنفاق فيقسّم الى قسمين وهو 150 مليون ليرة لكلّ مرشّح، و5 آلاف ليرة عن كلّ ناخب مسجّل في الدائرة الكبرى، وسقف الإنفاق الإنتخابي للائحة مقطوع وقدره 150 مليون ليرة عن كلّ مرشّح.
يقترع الناخب بهويته أو جواز سفره الصالح، ويصوّت الناخب مرّة واحدة بخيارين معًا، إذ يقترع اللائحة التي يؤيّدها، على البطاقة المطبوعة سلفًا، التي يحصل عليها داخل مركز الإقتراع، ويختار الصوت التفضيلي من دائرته الصغرى، وفي حال إنتخب النائب من دون إختيار صوت تفضيلي، تُحتسب فقط اللائحة، كذلك إذا إختار الناخب أكثر من صوت تفضيلي في اللائحة، تُحتسب فقط اللائحة، كذلك الأمر إذا أدلى بصوت تفضيلي لمرشّح من خارج دائرته الصغرى.
في حال لم يقترع الناخب للائحة واختار صوتًا تفضيليًا تُحتسب اللائحة والصوت التفضيلي معًا.
ويتمّ تحديد عدد المقاعد العائد لكلّ لائحة إنطلاقًا من الحاصل الإنتخابي الذي يُساوي عدد المقترعين في الدائرة الكبرى على عدد المقاعد. ويتم إستبعاد اللوائح مع أصواتها التي لم تصل الى العتبة الإنتخابية.
وتوزّع المقاعد على اللوائح المؤهلة وفق عدد أصوات اللائحة على الحاصل الإنتخابي الجديد كما يظهر الفيديو المرفق. ويتمّ تعداد الأصوات التفضيلية للمرشحين في اللوائح، ثمّ تُحتسب النسبة المئوية التي نالها كلّ مرشّح، وفق التالي:
النسبة تساوي عدد الأصوات التفضيليّة للمرشّح على مجموع الأصوات التفضيلية
لكلّ مرشّحي الدائرة الصغرى أو الدائرة التي لا تتألّف من دوائر صغرى للائحة المتأهلة.
وبعدها، يتمّ ترتيب أسماء المرشّحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى بحسب النسب المئوية التي نالها كلّ مرشّح من الأصوات التفضيليّة. وفي توزيع المقاعد على اللوائح المتأهّلة يجب الأخذ بأمرين، عدد المقاعد لكلّ لائحة وتوزّع المقاعد طائفيًا، وهكذا تبدأ اللوائح بحصد مقاعدها.
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- بالفيديو... هكذا تصوّتون بالنسبية وهكذا تُحتسب النتائج
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