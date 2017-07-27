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وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والنصرة!… واللواء ابراهيم وسيطاً

آخر تحديث: منذ 10 دقيقة
المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والنصرة!… واللواء ابراهيم وسيطاً
من "معركة عرسال"

تم الإتفاق على وقف اطلاق النار بين “حزب الله” ومن بقي من مسلحي “جبهة النصرة” في جرود عرسال. وبدأ سريان وقف اطلاق النار رسميا الساعة السادسة من صباح الخميس بعد ان نجح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كوسيط لاتمام الاتفاق وبعد ان حصل “حزب الله” على طلب يخصه ويتعلق ببعض مقاوميه .

 

ومن المقرر ان يذيع اللواء ابراهيم بيان اتفاق بوقف اطلاق النار في وقت لاحق. وسيتوجه عناصر “النصرة” وعوائلهم الى ادلب.

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية

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