خطة ميقاتي الإصلاحية: برنامج متكامل

أشادت صحيفة "الأنباء" اللبنانية بالبرنامج الإصلاحي الذي عرضه الرئيس نجيب ميقاتي في وقت ندرت فيه البرامج الإصلاحية الحقيقية في البلاد.

ورأت الصحيفة أن البرنامج يعكس خبرة ميقاتي في ميدان الاقتصاد والأعمال، وكصاحب تجربة دقيقة في العمل الحكومي بظل أصعب الظروف التي مر بها الوطن، مفنداً مكامن الخلل والمشكلات المزمنة التي يعيشها الشعب اللبناني.

ولاحظت "الأنباء" أن الرئيس ميقاتي حصر مصادر الواردات في خمسة عناوين: الضريبة على الأرباح المحققة من الممتلكات، ضريبة على الممتلكات المباعة، تعديل ضريبة دخل فائدة الودائع، تعديل ضريبة المحروقات، والغرامات على أشغال مخالفات الأملاك البحرية والنهرية، مركزاً على تطوير الإدارة وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية، والعمل على الاستفادة من النفط تنقيبا واكتشافاً، إضافة إلى اعتماد مصادر الطاقة البديلة.

وشددت الصحيفة على أن هذا البرنامج الذي وضعته شخصية مشهود لها في مجال السياسة والأعمال، من شانه أن يشكل خطة طريق للإصلاح، ونموذجاً يفتح باب المحاسبة أمام الناس، لمقارنة مدى تطابق البرامج النظرية مع التطبيق العملي.