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ما هي بنود الاتفاق التي أوقفت معارك جرود عرسال؟
سبعة ايام من المواجهات المسلحة شهدتها جرود عرسال ومعها جرود فليطة السورية، وأدت الى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المتحاربين، هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقا)، حزب الله والجيش السوري.
فترة زمنية قصيرة أملت ″حسما″ لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين والمتحمسين لقدرات حزب الله القتالية والتفاوضية، لكنها في الوقت نفسه فرضت معادلات جديدة على الساحتين اللبنانية والسورية ستتكشف مستقبلا، وربما كانت أولى ملامحها المبالغة في ترجمة نشوة الانتصار لدى جمهور المقاومة والتي تجسدت في بعض الأحيان تصريحات ومواقف سياسية وصفها البعض بأنها متفلتة عن عقالها، ما دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه أمس الأول الى ضبط إيقاعها.
لا شك ان ما تحقق في الميدان يَصب في الدرجة الاولى في مصلحة لبنان الذي توحد حول ضرورة عودة الشرعية الى هذه البقعة الجغرافية في جرود عرسال بعد نحو ست سنوات من سيطرة المسلحين عليها، وما تخللها من خروقات أمنية وعمليات تفجير كانت مصدرها تلك الجرود.
وإذا كانت بداية المعركة قد اتضحت بعض تفاصيلها، فهناك اسئلة عديدة لم يصر الى الاجابة عليها لترضي فضول العموم، ومنها: ما هي المكاسب التي حققها كل طرف؟، و هل سنشهد سيناريو مشابه لاستعادة الجزء المتبقي من الأرض التي يحتلها “داعش” في ظل المناوشات التي تحصل وكان آخرها ليل أمس حيث سقطت قذيفتي هاون على مركز للجيش اللبناني في رأس بعلبك؟، والاهم كيف تمت عملية التفاوض وما هي أهم بنودها؟.
بات معلوما أن المفاوضات التي جرت قبل إنطلاق المعركة حول انسحاب المسلحين الى أدلب السورية، فشلت بسبب “رفض هيئة تحرير الشام” الانسحاب من دون سلاحها وبعض المعتقلين لديها، وعليه دارت المواجهات مع إبقاء باب التفاوض قائما عبر وسطاء محليين ودوليين، وهو ما فسره البعض عدم حصول مواجهات ضارية كما كان متوقعا، ولجوء المسلحين الى العمليات الانتحارية، وسط معلومات عن انسحاب بعض هذه المجموعات المسلحة بعد يومين من اندلاع تلك المواجهات.
وبحسب المعلومات فان “التفاوض الذي جرى تفعيله في اليوم الرابع للمواجهات، جاء بعد موافقة أطراف النزاع على التخفيف من شروطهم التي كانوا متمسكين بها، وذلك بعد تدخل مباشر من إيران وقطر، ووساطة قادتها قيادات أمنية كانت على تواصل مباشر مع السيد حسن نصر الله.
ووفق هذه المعلومات “فان الاتفاق الذي من المفترض ان تترجم بنوده خلال الايام المقبلة، وقال عنه اللواء عباس إبراهيم أنه سري، سيشمل إنسحاب المسلحين ومن يرغب من المدنيين باتجاه أدلب، على ان تُفرج جبهة النصرة عن ثلاثة أسرى لحزب الله.
هذا ما تم تسريبه، اما ما لم يتم تداوله حول سائر بنود الاتفاق، هو اطلاق النظام السوري لأسرى لجبهة النصرة ومنهم نساء، فضلا عن إمكانية السماح لمطلوبين في لبنان على علاقة بالجبهة بالمغادرة، على ان لا يطلق سراح اي من الموقوفين المتواجدين في رومية.
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