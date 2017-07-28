- اعترافات اللصّ المليونير.. جمع 100 مليون جنيه من نحو 40 جريمة سرقة في القاهرة وهذا هو مثله الأعلى!
- دراسة جينية تكشف الأصل الحقيقي للبنانيين
- أكبر عملية إبادة لكائن حي.. أستراليا تتكلَّف 411 مليون دولار لتجنُّب الخطر الذي يهدِّد بقاءها
- بيان تيار المستقبل: أزمات وإرباكات تتوالى!
- ما هي بنود الاتفاق التي أوقفت معارك جرود عرسال؟
- الحريري في وضع سياسي.. لا يُحسد عليه!
- يا المسجد الاقصى.. جينالك
- القوات الروسية باقية في سورية 49 عاماً مع إمكانية التمديد 25 عاماً أخرى
- هدنة في الجرود بين حزب الله و «النصرة» ومخاوف من تكرار سيناريو «الحشد»
- لبنان: «وقف نار» في جرود عرسال وصفقة «على النار» لترحيل «النصرة» إلى إدلب
- وجهة الرصد الميداني تنتقل إلى جرود القاع ورأس بعلبك
- «هدنة عرسال» لانسحاب المسلحين وعائلاتهم إلى إدلب
- جرود عرسال هدية قطرية لاسترضاء حزب الله وإيران
- 100 ألف أدّوا الصلاة في «الأقصى» وإسرائيل تعيد إغلاقه إثر صدامات دامية
- ترامب يتبنى سياسة أوباما في سورية والعراق
- معارضون سوريون «يتمردون» على واشنطن
- «عقدة» الاسرى كادت تطيح «بالتسوية».. اشتعل الميدان «رن الهاتف»: «الجماعة جاهزين»
- جعجع: ماذا ينفع لبنان لو ربح جيباً صغيراً للمسلحين وخسر مفهوم الدولة؟
- سعيد: معركة جرود عرسال لإبقاء الطريق بين إيران ولبنان مفتوحاً
- لا بديل من مصر
- سوريا.. هدنة
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2017
- هل يَكفي قَطْع العاهل الأردني إجازته الصيفيّة ومُطالبته نتنياهو بمُحاكمة “الدبلوماسي” القاتل في امتصاص غَضب الشارع الأردني؟ وهل يَفلت من سهّلوا تهريبه من العِقاب؟ ولماذا طَفح كيْل الشّعب الأردني؟
- القصة الكاملة للساعات الأولى الحاسمة في حرب عرسال
- أساتذة «اللبنانية» يُلوِّحون بالتصعيد والسنة الجامعية قد تتأخر
دراسة جينية تكشف الأصل الحقيقي للبنانيين
لطالما كرر لبنانيون كثر أن أصولهم ترتبط بالفينيقيين أكثر من ارتباطها بأي شعوب أخرى سكنت بلاد الشام فيما بعد، وهذا ما أثبتته الآن دراسة جينية حديثة اعتمدت على فحص الحمض النووي.
وقد وجدت الدراسة التي نشرت في "المجلة الأميركية لعلم الوراثة البشرية"، أن 93 في المئة من جينات اللبنانيين في هذه الأيام تتطابق مع جينات الكنعانيين (الفينيقيين) الذي عاشوا في سوريا ولبنان منذ مئات السنين.
ووجدت الدراسة أيضا أن سكان العصر البرونزي في صيدا، وهي مدينة كنعانية كبرى في لبنان، لديهم نفس التركيبة الوراثية للأشخاص الذين عاشوا قبل 300 إلى 800 سنة في الأردن.
وعاش الكنعانيون (الفينيقيون) ماض غامض، حيث دمرت كل سجلاتهم على مر القرون، ولذلك فقد تم تجميع تاريخهم من السجلات الأثرية ونصوص الكتّاب القدامى.
وكشف علماء الآثار في موقع صيدا للحفريات عن الأسرار الكنعانية القديمة على مدى السنوات الـ19 الماضية في المدينة الساحلية التي لا تزال مأهولة بالسكان.
وقال كلود دوميت سيرهال، مدير الحفريات، إن الفريق عثر على 160 مقبرة من الفترة الكنعانية، مضيفا "وجدنا الناس من مختلف الأعمار مدفونين في هذه المقابر الكنعانية".
وساعد الفريق عدد من علماء الوراثة التطورية من معهد ويلكوم ترست سانغر، من أجل استخدام تقنيات جديدة لجمع عينات الحمض النووي.
وقام الفريق بمقارنة جينوم 5 أفراد من الأشخاص الذين وجدوا في هذه المدافن، مع جينومات 99 لبنانيا يعيشون حاليا في البلاد.
وقال العالم مارك هابر "إذا نظرتم إلى تاريخ لبنان بعد العصر البرونزي، فستجدون أنه شهد الكثير من الفتوحات.. ما يصل إلى 93 في المئة من جينوم اللبنانيين مرتبط بجينوم الكنعانيين".
وخلص التحقيق إلى أن هؤلاء السكان من العصر البرونزي في صيدا شاركوا حوالي نصف الحمض النووي مع شعوب العصر الحجري والنصف الآخر مع سكان العصر النحاسي، وهو الأمر الذي يؤكد أن النسب الكنعانية انتشرت بشكل واسع بين المجتمعات الحضرية.
إعلانات Zone 5B
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- دراسة جينية تكشف الأصل الحقيقي للبنانيين
- بيان تيار المستقبل: أزمات وإرباكات تتوالى!
- ما هي بنود الاتفاق التي أوقفت معارك جرود عرسال؟
- هدنة في الجرود بين حزب الله و «النصرة» ومخاوف من تكرار سيناريو «الحشد»
- لبنان: «وقف نار» في جرود عرسال وصفقة «على النار» لترحيل «النصرة» إلى إدلب
- وجهة الرصد الميداني تنتقل إلى جرود القاع ورأس بعلبك
- «هدنة عرسال» لانسحاب المسلحين وعائلاتهم إلى إدلب
- جرود عرسال هدية قطرية لاسترضاء حزب الله وإيران
- «عقدة» الاسرى كادت تطيح «بالتسوية».. اشتعل الميدان «رن الهاتف»: «الجماعة جاهزين»
- جعجع: ماذا ينفع لبنان لو ربح جيباً صغيراً للمسلحين وخسر مفهوم الدولة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)