- «الحافلات الخضر» تَفتح الطريق بين لبنان و... «سورية الجديدة»
- أكراد سورية يمهدون لإعلان «إقليمهم»
- «احتكاك» بين حاملة طائرات أميركية وزوارق ايرانية
- جعجع: ليهدِ نصرالله سلاحه إلى الجيش اللبناني
- مُسلّحو «النصرة» و9 آلاف على قائمة الترحيل اكتملت جهوزيّة الجيش... ومعركة «داعش» خلال أيام علامات استفهام سياسيّة حول مصير الإنتخابات الفرعيّة
- انتهاء هدنة «حزب الله ـ النصرة» وترقب لتطبيق الاتفاق
- مُطالبة “الجزيرة” بفَصْل الحَرمين الشّريفين عن السّياسة أخطر حَلقات الأزمة الخليجيّة.. لماذا أقدمت قطر على هذه الخُطوة وفي تزامنٍ مع انعقاد اجتماع المَنامة الرّباعي؟ وكيف سيَكون الرّد السعودي؟ إليكم قراءةً مُتشائمة لهذا التطوّر المُفاجيء
- لبنان وأميركا… والحذر
- شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية تشن حملات دهم في أحياء سيدني
- هيفاء وهبي في أقصر فستان لها عبر انستقرام: إثارة في الشكل وأنوثة في المضمون
- احمد عز وقع في فخ كذبته: توأم زينة من صلبه
- أرملة ستيف جوبز تقضي عطلة الصيف مع حبيبها على متن يخت زوجها الراحل
- كوكا كولا تستبدل كوك زيرو بمشروب جديد من دون سكر
- طلاق "أنجلينا" من "براد" أصابها بالشلل
- الشريف في لقاء مع الاعلاميين: نقولا نحاس خيار الرئيس ميقاتي أرثوذكسيا
- هل خَدَمَ وئام وهاب الرئيس فؤاد السنيورة؟
- ترامب يهين الحريري.. في البيت الابيض!
- أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن المعركة القانونية مع البلديات المعارضة للاندماج
- السكر مصدر خطر لنمو الخلايا السرطانية
- علينا الاستعداد قبل سقوط البترول
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2017
- مجلس التعاون... النظام القطري.. إيران
- الصفقة بين «حزب الله» و«النصرة» تشمل جثامين لعناصر من «الحرس الثوري»
- مصادر بعبدا: هناك ارقام مالية في سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى تقييم.. مرجع بارز : من حق الرئيس عدم التوقيع والمجلس فعل ما استطاع
جعجع: ليهدِ نصرالله سلاحه إلى الجيش اللبناني
قال رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الخلاص من جيب «النصرة» على الحدود بين لبنان وسورية، نتيجته إيجابية بالمطلق، لكن مشكلة لبنان الأساسية، هي تأخر قيام دولة فعلية»، معتبراً أنه «طالما «حزب الله» موجود بالشكل الذي هو فيه، من سابع المستحيلات أن تقوم دولة فعلية».
ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن مطالبة الرسالة الكويتية الحكومة اللبنانية بأجوبة حول مطلب ردع تهديد «حزب الله» استقرار الكويت، قال جعجع: «في أول اجتماع للحكومة، سنطرح الموضوع ونناقشه مع بقية الوزراء لأنه يجب أن يحصل شيء على هذا الصعيد».
وأوضح جعجع في حديث لـ «الحياة» أنه لا يعتبر الخلاص من «النصرة» في جرود عرسال «انتصاراً»، ورأى أن الهجوم على «النصرة» على الحدود اللبنانية- السورية، يأتي «في سياق الحرب التي يخوضها الحزب في سورية للدفاع عن نظام بشار الأسد... ونقطة ارتكازه، النفوذ الإيراني في سورية وما هو أبعد من سورية... وليس في سياق أولويات لبنانية». وأضاف: «إذا كان في سياق الأولويات اللبنانية، فأول خطوة هي حل كل التنظيمات المسلحة خارج الدولة وإعادة القرار الاستراتيجي إليها.» ولفت إلى أن قتال الحزب «بدأ قبل أن يكون هناك داعش أو النصرة في سورية. وكرر القول: «لا يوم قبلنا» بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي يطرحها الحزب، معتبراً أنها معادلة «تنتهي بجيش وشعب ومقاومات»...
وعن الشعور بعجز الدولة أمام نفوذ الحزب وإيران أجاب: «لدينا شعور كقوات لبنانية بالمسؤولية وبأنه يجب أن نعمل لتصويب الأمور، من دون أن نكلف البلد والشعب اللبناني أثماناً باهظة ونحن لسنا من هواة مفاقمة الأزمات، وإلا كنا ربحنا شعبية أكبر بكثير، لكننا نتصرف بمسؤولية».
وأشار جعجع إلى أنه «إذا أراد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يهدي اللبنانيين «شغلة بتحرز»، فليهدِ سلاحه إلى الجيش اللبناني وينصرف للعمل السياسي»، تعليقاً على إهداء الأخير النصر في جرود عرسال إلى اللبنانيين.
وفيما أكد أن الجيش اللبناني هو الذي سيتولّى عملية «داعش»، خصوصاً أن المناطق التي فيها «داعش» كلها لبنانية، ذكر أن «حزب الله» يعطي الدولة من «جيبها».
وقال أن «النفوذ الإيراني في المنطقة كما هو، في نظر الإدارة الأميركية الجديدة غير مقبول». وتابع: «لا أعرف أحداً يعلم ما ستفعله» هذه الإدارة لمواجهة هذا النفوذ.
وبالنسبة إلى إعادة النازحين السوريين عبر الطلب من الأمم المتحدة تولي الأمر، لفت جعجع إلى أن «الأوضاع في سورية ذاهبة أقلّه نحو هدنة طويلة بانتظار الحل السياسي. الأكيد صار هناك بعض المناطق الآمنة... والخطوة الأولى يمكن أن تبدأ بالنازحين السوريين الموالين للأسد ويبلغ عددهم على الأقل 150 - 200 ألف». واعتبر أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تمكنه المساعدة على إعادة هؤلاء و «عودة الموالين للأسد لا تتطلب ترتيبات».
إعلانات Zone 5B
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «الحافلات الخضر» تَفتح الطريق بين لبنان و... «سورية الجديدة»
- جعجع: ليهدِ نصرالله سلاحه إلى الجيش اللبناني
- مُسلّحو «النصرة» و9 آلاف على قائمة الترحيل اكتملت جهوزيّة الجيش... ومعركة «داعش» خلال أيام علامات استفهام سياسيّة حول مصير الإنتخابات الفرعيّة
- انتهاء هدنة «حزب الله ـ النصرة» وترقب لتطبيق الاتفاق
- الشريف في لقاء مع الاعلاميين: نقولا نحاس خيار الرئيس ميقاتي أرثوذكسيا
- الصفقة بين «حزب الله» و«النصرة» تشمل جثامين لعناصر من «الحرس الثوري»
- مصادر بعبدا: هناك ارقام مالية في سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى تقييم.. مرجع بارز : من حق الرئيس عدم التوقيع والمجلس فعل ما استطاع
- معلومات عن التحضير لنقل أسرى «حزب الله» إلى تركيا
- آب شهر «المحطات الحاسمة»... والديمان يستضيف بطاركة الشرق
- الجيش يقصف «داعش» بجرود رأس بعلبك والقاع .. بالمدفعية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)