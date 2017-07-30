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تبادل جثامين مقاتلين بين حزب الله و"جبهة النصرة" اليوم

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تبادل جثامين مقاتلين بين حزب الله و&quot;جبهة النصرة&quot; اليوم

في إطار المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الحدود اللبنانية السورية بين حزب الله وجبهة فتح الشام "النصرة سابقا" يتم اليوم تبادل جثامين مقاتلين بين الطرفين، حسب تليفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني.

 

ويقضي الاتفاق أيضا في المرحلة القادمة بعد تبادل الجثامين بإطلاق سراح أسرى لحزب الله ومغادرة مقاتلين للنصرة إلى شمال سوريا مع أي مدنيين يرغبون في الرحيل.

 

ودخل الاتفاق بين الطرفين حيز التنفيذ، صباح الخميس الماضي 27 يوليو/ تموز، في جرود عرسال والقلمون.

 

وكان مصدر ميداني قد أكد لـ"سبوتنيك"، الجمعة الماضية أن نحو 5 آلاف مسلح ونازح سوري يرغبون في مغادرة لبنان والعودة إلى القلمون وإدلب، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني و"جبهة النصرة.

المصدر: sputniknews

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