لقطة مصوّرة تدحض مزاعم حزب الله في جرود عرسال

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انتشر مقطع مصوّر لبعض عناصر حزب الله في الجرود دون ضيوف ولا إعلاميين، ويظهر العناصر في الثواني القليلة وهم يعتدون على الأرزاق ويشتمون عرسال بكلمات نابية.

ويأتي هذا المقطع مناقضاً للصورة المثالية للحزب والتي حاول أن يرسخها مجموعة من المشاهير الذين قصدوا الجرود.

المصدر: جنوبية