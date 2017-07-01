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الرئيسية | لبنان | لقطة مصوّرة تدحض مزاعم حزب الله في جرود عرسال
المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

لقطة مصوّرة تدحض مزاعم حزب الله في جرود عرسال

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: جنوبية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 78
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انتشر مقطع مصوّر لبعض عناصر حزب الله في الجرود دون ضيوف ولا إعلاميين، ويظهر العناصر في الثواني القليلة وهم يعتدون على الأرزاق ويشتمون عرسال بكلمات نابية.

 

ويأتي هذا المقطع مناقضاً للصورة المثالية للحزب والتي حاول أن يرسخها مجموعة من المشاهير الذين قصدوا الجرود.

المصدر: جنوبية

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العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

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