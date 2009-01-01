ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الجيش في عيده الـ72، وكتب على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر": "في زمن التحديات يتطلع اللبنانيون بأمل إلى جيشهم ورمز عزّتهم ليحمي الوطن ويصون وحدته وكرامة أرضه. كل عيد وجيشنا بخير".