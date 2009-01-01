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الرئيسية | لبنان | ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته
المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الجيش في عيده الـ72، وكتب على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر": "في زمن التحديات يتطلع اللبنانيون بأمل إلى جيشهم ورمز عزّتهم ليحمي الوطن ويصون وحدته وكرامة أرضه. كل عيد وجيشنا بخير".

 

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