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ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 116
قيّم هذا المقال/الخبر:
هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الجيش في عيده الـ72، وكتب على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر": "في زمن التحديات يتطلع اللبنانيون بأمل إلى جيشهم ورمز عزّتهم ليحمي الوطن ويصون وحدته وكرامة أرضه. كل عيد وجيشنا بخير".
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أحدث الأخبار - لبنان
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- المرحلة الثانية من «صفقة الجرود» اليوم: ترحيل «النصرة» واسترداد أسرى «حزب الله»
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