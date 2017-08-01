- محاولات حثيثة لتطيير الانتخابات الفرعية
- العراقيل الأخيرة قبل تحرير الجرود: «النصرة» تطلب الإفراج عن تاجر مخدرات
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2017
- الخطاب القطري.. العلاقة مع الجوار
- عقبات لوجستية تدفع لـ «تجزئة» صفقة حزب الله - النصرة لإخراج آلاف النازحين
- المرحلة الثانية من «صفقة الجرود» اليوم: ترحيل «النصرة» واسترداد أسرى «حزب الله»
- هكذا فرض حزب الله اجندته على واشنطن في الجرود.. لماذا عاد الحريري من الولايات المتحدة اكثر «تواضعا»...؟
- المشهد على الجبهة السورية اللبنانية
- إتفاق الجرود: تنسيقٌ أمني مع دمشق بغطاء سياسي
- نهاية سعودي «أوجيه»
- إيران الثورة لم تُسقِط الشاه !؟
- الاستقبال الحافل لمُقتدى الصّدر هل يُشكّل انقلابًا في السياسة السعودية الطائفيّة المُعادية للشّيعة وتبنّيًا للبُعد القَومي العَربي ومُقدّمة لتغيير استراتيجياتها في سورية واليَمن والعِراق؟ وهل ستَنجح مَساعيها في تقليص النّفوذ الإيراني في بغداد؟
- ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته
- فرنسبنك: 254 مليار دولار إحتياطات الغاز والنفط في لبنان
- الجيش قادر على مواجهة الأخطار الحقيقية
- لبنان والتحديات جدولٌ بالإستحقاقات الداهمة
- كواليس جولة "حزب الله".. الإعلاميون ضاعوا وهذه الوجبة التي تناولوها!
- طفلة روسية تاهت 6 أيام في غابة كثيفة بسيبيريا
- تضاعف الصادرات التركية بالعملة المحلية
- بالفيديو.. هبوط "إعجازي" لطائرة ركاب في إسطنبول
- المرأة الشهوانية والمرأة البارده
- مدينة أميركية تحظر تصفح “الخلوي” على المشاة!
- الراقصة اللبنانية ليلى
- هذا الشاطئ في الجزائر يتعري فيه النساء والرجال دون اي تفسير ؟
- جديد ملابس السباحة لصيف 2017
نهاية سعودي «أوجيه»
طوَت أمس شركة «سعوي أوجيه» آخر صفحة لها في عالم المال والأعمال. بعد ٣٩ عاماً لامست خلالها الشركة سقف المجد وحققت إيرادات بعشرات مليارات الدولارات، موظفة أكثر من ٥٨ ألف عامل، وصلت الى خط النهاية الذي لا رجعة عنه، فكان يوم ٣١ تموز من هذا العام موعدها مع الموت.
هذه الشركة التي أنجزت على مدى أربعة عقود من الزمن، مجموعة من أهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم، أصبحت من الماضي، بعدما كانت من أكبر شركات المقاولة في العالم العربي.
منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، بدأت الشركة بالتراجع. غير أن أزمتها الحقيقية ظهرت عام ٢٠١٣، وحاول القيمون على الشركة التكتم عليها، إلا أن التعثر في دفع الرواتب، الشهر تلو الآخر، ساعد في فضح المستور وفتح الملفات التي كشفت هدراً وفساداً يفوقان كل التوقعات والقدرة على المعالجة. وكانت الشركة حتى وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2015 تستفيد من دعمه لها بقروض بلا فوائد. غير أنها برحيله بدأت تواجه عقبات حقيقية نتيجة التعامل السعودي الجديد. ومع حلول عام ٢٠١٧، باتت بحاجة إلى مبالغ طائلة تصل الى ١٠ مليارات دولار. وفي الوقت الذي أصبح فيه الدعم السعودي شبه مستحيل نتيجة تغير الأولويات في المملكة من جهة، وتراجع الدعم السياسي والمالي الذي كان يتلقاه الحريري من جهة ثانية، وتراجع عائدات النفط وارتفاع النفقات السعودية نتيجة حرب اليمن وعملية نقل السلطة إلى محمد بن سلمان وتمويل صفقات كبرى مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة ثالثة، بات إعلان إفلاس الشركة مسألة وقت. وعممت الشركة على موظفيها خطاباً يفيد بأن تاريخ ٣١ تموز هو آخر يوم عمل للشركة، وبعدها ستقفل أبوابها بداعي الإفلاس. وقبل الإقفال، طردت الشركة أكثر من ٤٠ ألف موظف، وبدأت ببيع أصولها الثابتة في المملكة، يقول أحد العاملين إنها تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار أميركي. وكانت صحيفة «عكاظ» قد كشفت أمس «أن الحريري نقل منذ عامين ملكية موقع الشركة الى ابنه حسام»، وأن المشاريع التي كانت تديرها الشركة في المملكة انتقلت الى شركة سدر التي وظفت حوالى ٣٥٠ عاملاً من «أوجيه» لديها. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر، أنها تعمل على نقل 600 سعودي في الشركة إلى منشآت أخرى، ووجهت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين. وأشارت إلى أن الرواتب المتأخرة التي تصل إلى نحو ١٤ شهراً ستصرف، من دون تحديد موعد لذلك.
إعلانات Zone 5A
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- صحيفة أسترالية: المتهمون بالتخطيط لإسقاط الطائرة من أصل لبناني وهذه هي الاسماء
- الجيش قادر على مواجهة الأخطار الحقيقية
- هيفاء وهبي في أقصر فستان لها عبر انستقرام: إثارة في الشكل وأنوثة في المضمون
- فرنسبنك: 254 مليار دولار إحتياطات الغاز والنفط في لبنان
- الخليج لم يعد كما كان.. تسارع وتيرة عودة آلاف المغتربين من السعودية.. وصعوبات متزايدة تواجه العمالة الأجنبية في الخليج
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- محاولات حثيثة لتطيير الانتخابات الفرعية
- العراقيل الأخيرة قبل تحرير الجرود: «النصرة» تطلب الإفراج عن تاجر مخدرات
- عقبات لوجستية تدفع لـ «تجزئة» صفقة حزب الله - النصرة لإخراج آلاف النازحين
- المرحلة الثانية من «صفقة الجرود» اليوم: ترحيل «النصرة» واسترداد أسرى «حزب الله»
- هكذا فرض حزب الله اجندته على واشنطن في الجرود.. لماذا عاد الحريري من الولايات المتحدة اكثر «تواضعا»...؟
- نهاية سعودي «أوجيه»
- ميقاتي مهنئاً الجيش بعيده: أمل اللبنانيين لحماية الوطن وصون وحدته
- فرنسبنك: 254 مليار دولار إحتياطات الغاز والنفط في لبنان
- كواليس جولة "حزب الله".. الإعلاميون ضاعوا وهذه الوجبة التي تناولوها!
- أخطر تقرير لم يقرأه المسؤولون: لبنان سيصبح مأوى عجزة وبلا شباب!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)