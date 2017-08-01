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لبنان: 254 بليون دولار قيمة احتياطات الغاز والنفط
تفيد الدراسات والمسوحات التي نفّذتها شركات بريطانية ونروجية وأميركية، بأن احتياطات النفط والغاز في المياه اللبنانية «تصل إلى نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، آخذين في الاعتبار مساحة 10 في المئة من هذه المياه التي أُجري فيها المسح»، وذلك استناداً إلى ما ورد في دراسة أعدّها «فرنسبنك» عن قطاع النفط والغاز في لبنان بعنوان «هل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز؟».
واعتبرت الدراسة أن لبنان «سيصبح دولة مستقلة على صعيد الطاقة ومكتفياً ذاتياً بالنسبة إلى هاتين السلعتين، ومصدّراً صافياً لهما أو حتى بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، في حال كانت التوقعات واقعية».
وبناء على تقديرات جهات دولية مختصة، أشارت الدراسة إلى أن «قيمة احتياطات الغاز في لبنان تبلغ 164 بليون دولار، وقيمة احتياطات النفط 90 بليوناً بين عامي 2020 و2039». وهذا يعني أن القيمة الوسطية لإنتاج الغاز سنوياً «تصل إلى نحو 8.2 بليون دولار، والقيمة ذاتها بالنسبة إلى النفط 4.5 بليون دولار لفترة 20 سنة».
وذكرت الدراسة أن عائدات النفط والغاز المحتملة «سيكون لها مساهمة مهمة ومؤثّرة في الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية والاجتماعية، إذ ستخفّض مستوردات لبنان من الطاقة، ما يقلّل العجز التجاري وتالياً الميزان التجاري. كما ستعزز التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، ما يوفر فوائض في ميزان الرساميل وتالياً في ميزان المدفوعات». ولم تغفل أن هذه العائدات المالية «ستساهم في ضبط عجز الموازنة ونمو المديونية العامة، من خلال زيادة قيمة الإيرادات العامة للدولة بفعل عائدات النفط والغاز». كما سترفع عائدات النفط والغاز «احتياطات القطع الأجنبي، وتوسع نطاق فرص العمل محلياً، وتزيد قيمة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والبناء جراء ورشة العمل لبناء منشآت النفط والغاز، وكل ذلك سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وخفض معدلات البطالة المحلية».
وتوقعت دراسة «فرنسبنك» أن «يتطلب استخراج النفط والغاز فترة طويلة نسبياً قد تمتد إلى ما بين 7 و10 سنوات، إلى جانب الكلفة المرتفعة للتنقيب، والتي قد تصل إلى نحو 150 مليون دولار للبئر الواحدة».
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