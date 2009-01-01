ريفي لا يدفع

تقول مصادر طرابلسية إنّ الوزير السابق أشرف ريفي لم يدفع مخصّصات موظفيه و«مفاتيحه» الانتخابية في الأحياء الطرابلسية منذ أكثر من شهر، إضافة إلى تراجع في الخدمات التي كان يُقدّمها.

مرافق أمير الكبتاغون في العناية الفائقة

نُقل الموقوف السعودي يحيى الشمّري، مرافق أمير الكبتاغون عبد المحسن بن وليد آل سعود، في حالة طارئة إلى المستشفى. وعلمت «الأخبار» أن حالة الموقوف السعودي الصحية استدعت إدخاله إلى العناية الفائقة، علماً أن الشمّري كان قد تراجع عن اعترافاته التي أفاد فيها بأن الكبتاغون المضبوط يعود لأميره، وأن الكمية المضبوطة كانت ستُهرّب بعلمه نتيجة ضغوط تعرّض لها، ليدلي بإفادة جديدة يزعم فيها أن صناديق الكبتاغون تعود له وأن أميره بريء منها.

مقتل العقل المدبر لخلية سوليدير

قُتل في مدينة الرقة السورية، الفلسطيني إبراهيم عبد الرحيم، الملقب بـ«أبو عمر»، العقل المدبر لخلية سوليدير التي فككها الأمن العام اللبناني العام الماضي، التي كانت تخطط لنسف مبنى في وسط بيروت واغتيال شخصيات سياسية وأمنية، وتحديداً الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الياس بو صعب. أبو عمر هذا لعب دوراً في تجنيد كل من الموقوف اللبناني مصطفى الصفدي والموقوف الفلسطيني محمود عبد الرحيم. وكان قد طلب من الموقوف مصطفى الصفدي جمع معلومات أمنية قبل أن يجنده لتنفيذ عملية انتحارية. وذكرت المواقع التي تدور في فلك تنظيم «داعش» أن عبد الرحيم قتل في مواجهة الأكراد في الرقة.

طعن جديد من الهاشم

بعد فوز القيادي في التيار الوطني الحر بسّام الهاشم بالطعن الذي كان قد قدّمه بنتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية لـ«التيار»، نظراً إلى كون الفارق بينه وبين القيادي ناجي حايك يقع ضمن هامش الخطأ، أعاد «التيار» استطلاع الرأي في جبيل بين الهاشم وحايك، فأتت نتيجته لمصلحة الأخير. عاد الهاشم ليُقدّم دعوى ثانية، هذه المرّة بحق النائب سيمون أبي رميا، بحجة عدم استيفائه لشروط النظام الداخلي للترشح إلى الانتخابات الداخلية.