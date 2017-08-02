- بالصورة.. انطلاق حافلات تحمل التلي ومسلحيه ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو فليطا السورية
- أستراليا: الشرطة تفرج عن فيديو في التحقيق في حرائق عبيد
- مصر.. وقف ريهام سعيد عن العمل لاستضافتها امرأة وعشيقها.. وهذا ما حدث مع إعلامية روَّجت للحمل بدون زواج
- ثعبان يدخل غرفة أخبار إحدى قنوات أستراليا
- شمبانيا فاخرة توقع بلص حاول السطو على منزل في استراليا
- القوات البحرية السورية تحصل على "رابتور" الروسية
- كاميرات تعرف على الوجوه بمحطة للقطارات في ألمانيا
- عون يحتفي بنصر حزب الله في عيد الجيش اللبناني
- عون: لا تراجع أمام الإرهاب بكل وجوهه وقواتنا المسلحة متأهبة لتحقيق نصر جديد
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2017
- المرحلة الثانية من إتّفاق عرسال سلكَت ليلاً... والحافلات تنطلق اليوم
- الصفقة بين «حزب الله» و«النصرة» بين الشروط والاستعدادات اللوجستية
- سيوف الضباط تلمع في عيد الجيش لأول مرة منذ 3 سنوات
- تبادل للاسرى ليلاً والتلي خضع بعد انذار مدير الامن العام.. اللواء ابراهيم جمع فاعليات عرسال واللبوة : تحركي يحظى بغطاء الجميع.. الحريري سيوقع السلسلة والتيار الوطني لردها وتعيينات غداً
- لبنان الرسمي على صمته في «خلية العبدلي» ... وقوى سياسية «ترفع صوتها»
- «حزب الله» بعد الجرود... اطمئنان إلى الداخل ورسائل إلى الخارج
- كوريا الشمالية
- بعد الإمارات... الكويت ترفض تعيين سفير شيعي؟
- زيارة الحريري لواشنطن: حزب الله بعد «داعش»
- «النصرة» ترضخ للتهديد: جرود عرسال خالية من الارهابيين اليوم
- علم وخبر
- جبهةُ السلطة تتفسَّخ قبــل الإنتخابات
- أستراليا، تيرنبول المرتبك سياساً ووزارة الشؤون الداخلية
- ترامب مشكلة لأميركا وللأصدقاء والخصوم
- لا وطن من دون أرض وجيش
بالصورة.. انطلاق حافلات تحمل التلي ومسلحيه ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو فليطا السورية
بدأت صباح اليوم عملية انطلاق الحافلات من الاراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه فليطا السورية حاملة معها ابو مالك التلي و7800 نازح من بينهم عناصر من جبهة “النصرة” وعائلاتهم وفق طريق جرود عرسال اللبنانية – فليطا السورية – طريق حمص الدولي – حماه – ريف حلب وصولا الى ادلب باشراف الامن العام والجيش اللبناني والصليب الاحمر الدولي وهيئات دولية وفقا لتنفيذ المرحلة الثانية من التفاوض بعد اتمام عملية التبادل التي تمت عند الساعة الواحدة من فجر اليوم وقضت بتحرير ثلاثة اسرى من حزب الله وهم محمود حرب، حسام فيقه، حافظ زخيم مقابل سجينين من سجن رومية وثالث كان موقوفا لدى الامن العام اللبناني وقد انهى محكوميته.
وقد نقل هؤلاء فجرا في سيارات للصليب الاحمر في اطار صفقة التبادل من جرود عرسال الى ثكة اللواء التاسع التابعة الجيش اللبناني في اللبوة باشراف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي ادار شخصيا عملية المفاوضات من بلدتي عرسال واللبوة في البقاع الشمالي ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وفور وصول الحافلات الى نفس المعبر الذي تمت فيه صفقة تحرير المدنيين من بلدتي كفريا والفوعا سيتم الافراج عن خمسة عناصر من حزب الله كانوا قد أسروا في تلة العيس في حلب العام 2015 استكمالا لعملية المفاوضات ليبدأ الشق الثاني منها في نقل سرايا اهل الشام وعددهم ثلاثة آلاف من المسلحين والمدنيين من النارحين السوريين الى قرى القلمون والرحيبة السورية في عسال الورد،السحل حوش عرب ويبرود والى الرحيبة السورية .
إعلانات Zone 5B
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بالصورة.. انطلاق حافلات تحمل التلي ومسلحيه ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو فليطا السورية
- عون يحتفي بنصر حزب الله في عيد الجيش اللبناني
- عون: لا تراجع أمام الإرهاب بكل وجوهه وقواتنا المسلحة متأهبة لتحقيق نصر جديد
- المرحلة الثانية من إتّفاق عرسال سلكَت ليلاً... والحافلات تنطلق اليوم
- الصفقة بين «حزب الله» و«النصرة» بين الشروط والاستعدادات اللوجستية
- سيوف الضباط تلمع في عيد الجيش لأول مرة منذ 3 سنوات
- تبادل للاسرى ليلاً والتلي خضع بعد انذار مدير الامن العام.. اللواء ابراهيم جمع فاعليات عرسال واللبوة : تحركي يحظى بغطاء الجميع.. الحريري سيوقع السلسلة والتيار الوطني لردها وتعيينات غداً
- لبنان الرسمي على صمته في «خلية العبدلي» ... وقوى سياسية «ترفع صوتها»
- «حزب الله» بعد الجرود... اطمئنان إلى الداخل ورسائل إلى الخارج
- بعد الإمارات... الكويت ترفض تعيين سفير شيعي؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)