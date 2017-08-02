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بالصورة.. انطلاق حافلات تحمل التلي ومسلحيه ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو فليطا السورية

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بالصورة.. انطلاق حافلات تحمل التلي ومسلحيه ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو فليطا السورية

بدأت صباح اليوم عملية انطلاق الحافلات من الاراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه فليطا السورية حاملة معها ابو مالك التلي و7800 نازح من بينهم عناصر من جبهة “النصرة” وعائلاتهم وفق طريق جرود عرسال اللبنانية – فليطا السورية – طريق حمص الدولي – حماه – ريف حلب وصولا الى ادلب باشراف الامن العام والجيش اللبناني والصليب الاحمر الدولي وهيئات دولية وفقا لتنفيذ المرحلة الثانية من التفاوض بعد اتمام عملية التبادل التي تمت عند الساعة الواحدة من فجر اليوم وقضت بتحرير ثلاثة اسرى من حزب الله وهم محمود حرب، حسام فيقه، حافظ زخيم مقابل سجينين من سجن رومية وثالث كان موقوفا لدى الامن العام اللبناني وقد انهى محكوميته.

وقد نقل هؤلاء فجرا في سيارات للصليب الاحمر في اطار صفقة التبادل من جرود عرسال الى ثكة اللواء التاسع التابعة الجيش اللبناني في اللبوة باشراف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي ادار شخصيا عملية المفاوضات من بلدتي عرسال واللبوة في البقاع الشمالي ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

 

وفور وصول الحافلات الى نفس المعبر الذي تمت فيه صفقة تحرير المدنيين من بلدتي كفريا والفوعا سيتم الافراج عن خمسة عناصر من حزب الله كانوا قد أسروا في تلة العيس في حلب العام 2015 استكمالا لعملية المفاوضات ليبدأ الشق الثاني منها في نقل سرايا اهل الشام وعددهم ثلاثة آلاف من المسلحين والمدنيين من النارحين السوريين الى قرى القلمون والرحيبة السورية في عسال الورد،السحل حوش عرب ويبرود والى الرحيبة السورية .

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية

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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

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