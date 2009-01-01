تصرف غير ديبلوماسي

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آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتيةالكاتب:
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اثناء وصول رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى منصة الاحتفال بعيد الجيش وقف له جميع الجالسين على منصة من رؤساء سابقين ووزراء ونواب وضباط وسفراء عرب وأجانب، باستثناء السفير السوري علي عبدالكريم علي، الذي بقي جالسا.
وردا على سؤال لـ «الأنباء»، اعتبر مصدر قريب من دمشق، ان السفير «رد الرجل» للرئيس الحريري الذي ترك موقعه الى جانب الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في حفل استقبال الاستقلال في بعبدا عندما أطل السفير السوري كي لا يصافحه.
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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