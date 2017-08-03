الامم المتحدة: لا علاقة لنا بعودة النازحين من عرسال الى ادلب

في اول تعليق لها، إعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في بيان لها بشأن عودة المقاتلين من الجماعات المسلحة السورية وعائلاتهم من عرسال إلى سوريا ": تود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تؤكد أنها ليست جزءا من الاتفاق الذي تقوم عليه تحركات العودة هذه ، والمفوضية لا تشارك في هذه التحركات،وهي ليست في وضع يسمح لها بالتحقق إلى أي حدّ يعود اللاجئون، الذين هم مدنيون بحكم تعريفهم، عن طريق تحركات العودة هذه".

واشارت المفوضية إلى أن "عودة اللاجئين ينبغي أن تكون مبنية على قرارات فردية، استنادا إلى معلومات موضوعية عن الأوضاع في مكان العودة المقصودة، وخالية من الضغوط التي لا مبرر لها".