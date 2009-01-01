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الرئيسية | لبنان | 1000 مسلح في جرود عرسال أم 120 مسلحا؟
المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

1000 مسلح في جرود عرسال أم 120 مسلحا؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 106
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سُئل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي عن أن "حزب الله" يقول إن هنالك 1000 مسلح في جرود عرسال، ما هو الرقم الدقيق، فأجاب اللواء إبراهيم: 120 مسلحا.

 

فعاود أحد الصحافيين سؤاله هل هذا يعني أن الحزب لا يقول الحقيقة؟ فأتى رد اللواء ابراهيم حرفياً: “ما بعرف شو ظروف الحزب وشو بيعرف، نحنا لي منعرفو 120”.

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