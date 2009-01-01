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1000 مسلح في جرود عرسال أم 120 مسلحا؟
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
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سُئل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي عن أن "حزب الله" يقول إن هنالك 1000 مسلح في جرود عرسال، ما هو الرقم الدقيق، فأجاب اللواء إبراهيم: 120 مسلحا.
فعاود أحد الصحافيين سؤاله هل هذا يعني أن الحزب لا يقول الحقيقة؟ فأتى رد اللواء ابراهيم حرفياً: “ما بعرف شو ظروف الحزب وشو بيعرف، نحنا لي منعرفو 120”.
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- «أيتام» 14 آذار: حاولوا مرة أخرى!
- هل ينطفئ هواء «المستقبل» في أول أيلول؟
- أخبار وأسرار لبنانية
- 1000 مسلح في جرود عرسال أم 120 مسلحا؟
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- قانون الانتخاب الجديد نحو التعديل
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