- معلومات متضاربة عن وفاة الراقصة المصرية الشابة: "تصغير الصدر" أم إجهاض؟
- توقعات الأبراج ليوم August 5, 2017
- أصابع الإمارات في تركيا.. خيوط الشبكة ومساراتها حسب روايات خاصة لمسؤولين أتراك
- التشكيك في تحرير الكويت
- تغريدات..!؟.. النظام القطري
- واشنطن تدخل على خط معركة القاع اللبنانية ضد داعش
- تنسيق لبناني ـ سوري تحضيراً لمعركة «الرأس والقاع»
- عون: لإسقاط الحصانات عن الفاسدين واتخاذ قرارات حاسمة قد تكون موجعة
- نصرالله: نحن بتصرّف الجيش اللبناني... وسنقاتل معه «داعش» من سوريا
- المشنوق: الجيش قادر لكنه لم يعط الضوء السياسي الأخضر والرئيس عون أبلغني تحفظه على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة
- «النكاية» بين التيار والقوات: الترحيب بعون ممنوع في دير القمر!
- «عطلة يوم الجمعة»: هجوم على دريان وضغوط مستقبليّة
- سقوط «النصرة» في لبنان أو سقوط الدولة؟
- الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور
- كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
- نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة
- «خرق صاروخي» بشمال حمص وشرق دمشق ومحافظة حماة تشهد أعنف اشتباكات في شهور
- لا يكفي العداء للسُنّة كي يُبنى وطن
- «السوبر الألماني».. دورتموند لاستثمار اهتزاز البايرن
- تعظيم الهزيمة وتقزيم النصر: بين ١٩٦٧ و٢٠٠٦
- هل أخطأ المُعارض المحاميد واستحق الفَصْل لأنّه جاهر بانتهاء الحَرب في سورية؟ وهل تَبخّر “الجيش الحُر” فعلاً؟ وما هي الأسباب؟ وهل سيَدفع “اليأس″ المُعارضة والسوريين للحِوار مع دمشق؟ وهل سيتكرّر “سِيناريو عرسال” في إدلب قريبًا جدًّا؟
- ‘Australian women need us to fertilise them’: Halal chief apologises for Facebook rant
- استراليا: «داعش» وراء مخطط تفجير طائرة «الاتحاد» الإماراتية
- السجن لأمريكية "شجعت رفيقها على الانتحار"
- تهاوي أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي
عون: لإسقاط الحصانات عن الفاسدين واتخاذ قرارات حاسمة قد تكون موجعة
أمل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «أن تنجح مهمة مكافحة الفساد لأن ذلك قد يؤدي الى إصلاح الاوضاع، خصوصاً أن لبنان أمام أزمــــة كبـــيرة تتطلب عملاً اقتصادياً سريعاً». وقال خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً موسعاً من قضاء كسروان الفتوح ضم نواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين وشخصيات قضائية وسياسية وعسكرية حضر للشكر له على إطلاق اسم الوزير والنائب السابق لويس ابو شرف على دار المعلمين والمعلمات في جونيه: «إن الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب كان اول مسؤول لبناني حاول بناء الدولة اللبنانية ووضع اسس تنظيمها، ولكن مع الاسف فإن مؤسسات الدولة ضعفت بمعظمها وتعثر عملها، ثم فقد لبنان السيادة والاستقلال والحرية، الذين شكلوا شعار معركتنا ونضالنا، والذي علينا اليوم، ونحن في السلطة، أن نحافظ عليه. ومن غريب الصدف أن يكون اليوم في السلطة «جنرالان» يحميان الدستور اللبناني والقوانين، فيما يتهم العسكريون بأنهم ينتهكون الدستور والقانون».
واسف عون «لعدم وجود من يرغب في المحافظة على القوانين والدستور، إن في مرحلة الرئيس شهاب او في هذه المرحلة»، متسائلاً: «باسم اي شريعة نمارس الحكم ونتخذ القرارات؟ فإذا لم نحترم الدستور والقوانين، سنعود طبعا الى قانون الغاب الذي كنا نتخذ القرارات في السابق وفقاً لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالاً ومحاولات لخرق الدستور». ولفت الى «أننا في كل مرة نفتش عن «الحاجب» الذي ارتشى من دون أن ننظر الى «الكبير» الموجود في أعلى المراكز والذي يحصل على الملايين، فـ «الحاجب» يحصل على ما هو زهيد ولا تنطبق عليه صفة الرشوة بل تنطبق على من يحصل على الملايين، فهنا تكمن مكامن الفساد الذي علينا مكافحته»، مؤكداً أن ذلك «سيكون عملاً مضنياً ومتعباً وسيخلق الكثير من العداوات، لأن من تمرس على عادات تقبل الرشاوى، بات يعتبرها حقاً مكتسباً له. لذلك، علينا في بعض الاحيان، أن نتخذ قرارات حاسمة، قد تكون موجعة، لأن من الضروري أن تسقط الحصانات عن كل من يمارسون الفساد وهؤلاء ليسوا بقليلين. إلا أن ذلك، يتطلب الكثير من التروي، لأن الارتدادات السياسية التي قد تنتج عن الامر صعبة، في ظل حيازة كل طرف جمهوره».
وزاد: «إذا ما أجريت دراسة إحصائية قد تخلص الى أن اكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح متعلقاً بهذه الوسيلة، لما تحققه من مكاسب».
وأضاف: «نحن لم نتخذ مبادرات لتنظيم اقتصادنا المتدهور منذ فترة طويلة ولم نهتم بعالمنا الاقتصادي الذي كان ريعياً يعتمد على تحقيق الارباح من خلال الفوائد المرتفعة. وقد أهمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الزراعة مروراً بالتجارة ووصولاً الى الصناعة، وشهدنا تراجعاً في النمو بعدما تحولت السوق اللبنانية الى سوق استهلاكية. فالارباح المالية التي يحققها لبنان تأتي من طريق الفوائد، ولذلك يتم صرفها بطريقة سريعة لأنها كمن يملك منزلاً ويرهنه بهدف الاستدانة، فمن الطبيعي أن يخسره في نهاية المطاف».
وشدد على أن «العملة اللبنانية لا تدعم إلا عبر الانتاج وليس عبر الدين»، لافتاً الى «انخفاض قيمتها جراء السياسة التي كانت متبعة في السابق، والى زيادة نسبة الدين العام التي ستواصل ارتفاعها في المستقبل في حال واصلنا هذا النهج»، مؤكداً «عزمه متابعة هذا الموضوع وإصراره على العمل لتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال به الى المسار التصاعدي».
وخلال استقباله جمعية «سعادة السماء»، لفت عون الى ان «ثمة مآسي جماعية لا تقتصر على شريحة واحدة من المواطنين بل تتعداها الى من لا هوية لهم، ولا مسكن، او قدرة على الطبابة او تأمين ادنى مقومات العيش، بالاضافة الى الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأكد «غياب الوعي الاجتماعي بهذه المآسي في ظل سيادة حب الذات»، مشدداً على «ضرورة تضافر الجهود الجماعية للقيام بمشاريع تعود بالفائدة على الفئات المحتاجة، نظراً الى عدم قدرة المعالجات التي تقوم على مستوى الافراد، على رغم اهميتها وفعاليتها، في الاستمرار على المدى البعيد».
إعلانات Zone 5B
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- صورة مودل روز كادت أن تقع في فخ تنورتها القصيرة
- ‘Australian women need us to fertilise them’: Halal chief apologises for Facebook rant
- «خرق صاروخي» بشمال حمص وشرق دمشق ومحافظة حماة تشهد أعنف اشتباكات في شهور
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
- نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- واشنطن تدخل على خط معركة القاع اللبنانية ضد داعش
- تنسيق لبناني ـ سوري تحضيراً لمعركة «الرأس والقاع»
- عون: لإسقاط الحصانات عن الفاسدين واتخاذ قرارات حاسمة قد تكون موجعة
- نصرالله: نحن بتصرّف الجيش اللبناني... وسنقاتل معه «داعش» من سوريا
- المشنوق: الجيش قادر لكنه لم يعط الضوء السياسي الأخضر والرئيس عون أبلغني تحفظه على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة
- «النكاية» بين التيار والقوات: الترحيب بعون ممنوع في دير القمر!
- «عطلة يوم الجمعة»: هجوم على دريان وضغوط مستقبليّة
- سقوط «النصرة» في لبنان أو سقوط الدولة؟
- الحريري في الفوّار ومرياطة: زيارة أزمة؟
- عكار: إصابات خطرة بـ″الليشمانيا″ بين اللبنانيين.. والوزارة غائبة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)