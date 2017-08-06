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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

فرعية طرابلس: الحريري غير متحمس... ميقاتي: «نحن لها» ريفي «جاهز»

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 24 دقيقة
المصدر: صحيفة الديار اللبنانية - دموع الاسمر
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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فرعية طرابلس: الحريري غير متحمس... ميقاتي: «نحن لها» ريفي «جاهز»

كتبت دموع الأسمر في صحيفة "الديار": "ليس في طرابلس حتى الآن ما يوحي بان الانتخابات النيابية الفرعية ستجري لملء المقعدين الشاغرين الارثوذكسي باستقالة النائب روبير فاضل منذ اكثر من سنة،والعلوي بوفاة النائب بدر ونوس منذ حوالي الستة اشهر.

 

كل القيادات والتيارات السياسية في طرابلس تنظر الى هذا الاستحقاق بعين الاهتمام الممزوج بالحذر والترقب ذلك لان هذا الاستحقاق يقترب من المهلة الدستورية وعلى مسافة تبعد حوالي الثمانية اشهر من الانتخابات النيابية العامة المقررة في ايار العام 2018.

 

فالرئيس نجيب ميقاتي اعلنها صراحة قائلا : "نحن لها" وماكينته الانتخابية في الاساس حاضرة وجاهزة لان مرشحه للمقعد الارثوذكسي الوزير نقولا نحاس ثابت ولا يمكن المساومة عليه، لقناعة متولدة عند الرئيس ميقاتي ان نحاس احد اركان فريقه السياسي الثابت رغم اقتراحات عدة وصلته بان الوزير نحاس غير مقيم في مدينته التي ينتمي اليها ابا عن جد ورغم ان عائلة نحاس من العائلات الارثوذكسية الطرابلسية المعروفة، وقد رد الرئيس ميقاتي عمليا على ناصحيه بتنظيم فريقه للقاءات تعرف بنحاس وتسوقه لدى الطرابلسيين..

 

اما مرشح الرئيس ميقاتي العلوي فلا يزال قيد المداولات بعد ان اطلق اكثر من اشارة نحو الرئيس الحريري للتوافق متاصفة ضمن لائحة تضم خيار الرئيس الحريري العلوي المتمثل بنجل النائب الراحل بدر ونوس بسام ونوس،والمقعد الارثوذكسي للوزير نحاس".

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية - دموع الاسمر
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