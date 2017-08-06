25 عنصراً من “حزب الله” سقطوا في عرسال

ذكرت صحيفة “المستقبل” إنّ عدد قتلى «حزب الله» الذين سقطوا في معركة جرود عرسال الأخيرة وصل إلى 25 عنصراً بينهم قادة ميدانيون، ومعظمهم قضى في اليومين الأوّلين للمعارك.

المصدر: المستقبل