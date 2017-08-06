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حزب الله يتلقى 15 مليون دولا سنويا من الامارات؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 174
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حزب الله يتلقى 15 مليون دولا سنويا من الامارات؟

نشر جساب "مجتهد الإمارات" عبر صفحته على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها إن دولة الإمارات تدفع لحزب الله مبلغ 15 مليون دولار سنويا مقابل تأمينه للبعثات الدبلوماسية في لبنان.

 

وقد نسب "مجتهد" هذا الخبر لمصدر خاص قال انه يعمل في السفارة الاماراتية في بيروت، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

 

المصدر: ليبانون ديبايت

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