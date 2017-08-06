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حزب الله يتلقى 15 مليون دولا سنويا من الامارات؟
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 174
قيّم هذا المقال/الخبر:
نشر جساب "مجتهد الإمارات" عبر صفحته على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها إن دولة الإمارات تدفع لحزب الله مبلغ 15 مليون دولار سنويا مقابل تأمينه للبعثات الدبلوماسية في لبنان.
وقد نسب "مجتهد" هذا الخبر لمصدر خاص قال انه يعمل في السفارة الاماراتية في بيروت، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
المصدر: ليبانون ديبايت
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حزب الله يتلقى 15 مليون دولا سنويا من الامارات؟
- 25 عنصراً من “حزب الله” سقطوا في عرسال
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