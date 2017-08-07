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بلدية طرابلس في مهب الريح.. واللواء ريفي يهدد باعلان الفشل!
سنة وشهران، ومجلس بلدية طرابلس يواجه الفشل تلو الآخر، فلا خدمات، ولا تقديمات، ولا مشاريع، ولا نظافة، فيما الفوضى والعشوائية سيدتا الموقف، وسط خلافات حادة بين الأعضاء والرئيس أحمد قمر الدين، وبين الأعضاء فيما بينهم، وإتهامات من العيار الثقيل، وإعتكافات، ومقاطعات، وغياب نصاب عن بعض الجلسات، في وقت تدفع فيه طرابلس ثمن كل ذلك من صورتها وحضورها، ويدفع الطرابلسيون ثمن إختيارهم البلدي الذي لم يكن على قدر المسؤولية.
يمكن القول أن الطرابلسيين إستنفدوا كل أنواع الانتقادات، حتى فقدوا الأمل والثقة معا في أن يقدم هذا المجلس البلدي أي تقدم أو تطور أو أي إنجاز منشود، لا بل على العكس فان الأمور تسوء أكثر فأكثر، حيث تشير المعلومات الى أن كثيرا من المناقصات متوقفة بسبب الخلافات، حتى باتت البلدية تفتقد الى كل المواد التي تحتاجها في عملها اليومي (حديد، بحص، إسمنت، وغيرها، وصولا الى الصيانة).
وما “يزيد الطين بلة” أن كل القرارات البلدية التي سمع الطرابلسيون أنها إتخذت لم تنفذ، وأبرزها تزفيت الشوارع، تركيب كاميرات في زيتون أبي سمراء، تحديد إتجاه واحد لطلعة القلعة التي تشهد حوادث مميتة، ترميم الأرصفة، مكب النفايات، وشركة لافاجيت، وغيرها كثير من المشاريع التي بقيت حبرا على ورق، حتى أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها البلدية ونظمت لها إحتفالا ضخما في “الكواليتي إن” يصفها بعض الأعضاء بأنها كانت لاسكات الناس أو لـ”ذر الرماد في العيون”، ولكنها في الحقيقة غير قابلة للتنفيذ.
أمام هذا الواقع، يشعر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الذي فازت اللائحة المدعومة منه بـ 16 عضوا باحراج كبير، خصوصا أن كثيرا من الأصوات بدأت ترتفع وتحمله مسؤولية فشل العمل البلدي، وتوجه إليه اللوم والعتب على خياراته التي لم تكن موفقة.
كما بدأ ريفي يلمس أن رصيده الشعبي الذي يحاول بشتى الطرق رفعه، يتآكل شيئا فشيئا جراء ما تشهده البلدية من عشوائية وعدم إنتاجية تجعل من طرابلس مدينة للفوضى والمخالفات والتعديات، وكأن البلدية فيها مجرد شاهد زور.
لذلك فقد طلب اللواء ريفي من الرئيس قمر الدين جمع المجلس البلدي لكي يلتقي به، في محاولة أخيرة منه لانقاذ ما يمكن إنقاذه بلديا.
وبالفعل فقد حصل الاجتماع ظهر أمس في القصر البلدي، لكن المفارقة أن 12 عضوا غابوا عن الاجتماع، 7 من لائحة “لطرابلس” التي كانت مدعومة من التحالف السياسي وهم: عزام عويضة، رشا سنكري، الدكتور صفوح يكن، عبدالحميد كريمة، شادي نشابة، أحمد حمزة، ومحيي الدين البقار، و5 من لائحة” قرار طرابلس” التي دعمها ريفي وهم: نائب الرئيس خالد الولي والدكتور خالد تدمري بداعي السفر، وتوفيق العتر، ولؤي مقدم الذي أعلن قبل نحو إسبوع إعتكافه إحتجاجا على عدم الانتاجية، وأحمد المرج الذي يسعى منذ فترة الى الخروج من تحت عباءة ريفي.
وحضر الاجتماع الى جانب قمر الدين، كل من: الدكتور رياض يمق، زاهر سلطان، جميل جبلاوي، سميح حلواني، أحمد البدوي، محمد نور الأيوبي، محمد تامر، أحمد القصر، باسل الحج، يحيى فتال، وباسم بخاش، كما حضر مع ريفي الى الاجتماع مدير مكتبه رشاد ريفي، وشقيق رئيس البلدية وليد قمر الدين.
وأشار غياب 12 عضوا من المجلس البلدي عن الاجتماع الى أمرين: الأول رفض أعضاء “لائحة لطرابلس” وصاية اللواء ريفي على البلدية، حيث إنتقد أكثر من عضو بلدي صيغة الدعوة الى الاجتماع، فضلا عن رفضهم تسييس العمل البلدي، وكذلك التعاون مع الرئيس قمرالدين بعد محاولات كثيرة جرت وكان نصيبها الفشل. والثاني خسارة “لائحة قرار طرابلس” بعض أعضائها الذين خرجوا من إلتزامهم البلدي والسياسي.
ويقول مشاركون في الاجتماع: إن ريفي طلب من رئيس والأعضاء المتواجدين “عدم تضييع فرصة الانتصار البلدي الذي تحقق، لافتا إنتباههم الى أنهم أخذوا وقتا كافيا هو سنة وشهرين، وبات لزاما عليهم أن يقدموا شيئا لطرابلس وأن يخرجوها من الفوضى العارمة التي تتخبط فيها، وأعطى ريفي نماذج عن بلديات مجاورة لديها إمكانات أقل، لكنها حولت بلداتها الى نموذجية، داعيا الى التنسيق والعمل بجدية من أجل الوصول الى الانتاج المنشود.
وأكد ريفي (بحسب المشاركين) أنه سيعطي المجلس البلدي فرصة إضافية، وفي حال لم تحصل أية تغييرات إيجابية، فانه سيعقد مؤتمرا صحافيا وسيعلن لأبناء طرابلس بأن التجربة البلدية قد فشلت، وذلك في إيحاء واضح بسحب الثقة من الرئيس أحمد قمر الدين.
ويؤكد أعضاء مقاطعون أن شيئا لن يتغير في البلدية، حيث أن تفرد الرئيس، وعدم تنفيذه قرارات المجلس، وعدم تجانس الأعضاء والخلافات، والفوضى المستشرية في الدوائر البلدية، كلها أمور ترخي بثقلها على المدينة، لافتين الانتباه الى أن صندوق البلدية فيه الكثير من الأموال، وأن موازنة العام 2017 بلغت 72 مليار ليرة، لكن ما صرف منها على مشاريع تخدم المدينة حتى شهر آب، هو 2 بالمئة فقط، نصفها لمدرجات الملعب البلدي (الاحتياط)، ما يشير الى حجم العجز القائم في البلدية عن القيام بأي مشروع حيوي لطرابلس.
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غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
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