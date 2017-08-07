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من قاضٍ إلى وزير العدل: تخسر اليوم وستخسر غداً
وجّه القاضي جورج عقيص الذي استقال من القضاء اللبناني قبل سنوات قليلة احتجاجاً على التدخل في السلطة القضائية، كتاباً عبر "فايسبوك"، الى وزير العدل سليم جريصاتي احتج فيه على اعفاء رئيس مجلس الشورى شكري صادر من مهماته من دون ان يسميه. ودعا عقيص جريصاتي الى فعل شيء لأنّ ما يحصل حالياً يصيبه بالخسارة الانية واللاحقة. وهنا نص الكلمة:
كلمة صادقة أوجّهها الى الوزير جريصاتي، بعد طول تمهّل وأناة...
وسأعطيك خلاصة القول، ومن آخره، دون لياقات ومجاملات ومقدمات وتبريرات...
لأن أمرك يهمني كصديق، زحلي، قانوني...
لأنه لا يحق لزملائي العاملين ان يخاطبوك علناً، فأخاطبك بإسم بعضهم، ونيابةً عن بعضهم، لا كلّهم، وأنت تعرف تماماً عن أي بعضٍ أتكلّم، وبإسم أي بعض اخاطبك:
لا تقبل في عهدك، وعلى زمنك، ان تسجّل اكبر ثورة للقضاة... لأنك خاسر فيها الآن
ولا تقبل بالمقابل، في عهدك، وعلى زمنك، ان يسجّل انتهاء عهد القضاة الأحرار والقضاء المستقل... لأنك خاسر بذلك غداً... ومهما طال انتظار هذا الغد!
ولا يفرحنّ احد من زملائك السياسيين بحفنة من قضاة يوالونهم ويسايرونهم ويديرون لهم الآذان ويحنون لهم الرقاب... لأنهم أنفسهم سيسايرون من يخلفهم ويوالونه... هكذا فعلوا في زمن كنتم فيه خارج السلطة، وهكذا سيفعلون يوم تغادرونها مجددا، ان بقي لتداول السلطة مكان في دولتنا...
إفعل شيئا وانتصر لسلطة انت تمثلها حيث تجلس... انتصر لدولة ومؤسسات ووطن...
وانت على ذلك قادر، متمكّن!!\
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الالتزام الدولي للاجئين يتراجع: المساعدات 19 %
- إشغال ميداني للجبهة مع داعش.. وصفقة ترحيل سرايا أهل الشام قريباً
- كاريكتور اللواء7 – 8– 2017
- من قاضٍ إلى وزير العدل: تخسر اليوم وستخسر غداً
- ذخيرة أميركية غير مسبوقة للجيش اللبناني و «داعش» أمام الاستسلام لشروطه أو الانتحار
- بعد «التنسيق»... وزراء الى سوريا.. وإستثمار إنتخابي لمصالحة الجبل
- الجيش اللبناني «يقضم» تلالاً إستراتيجية في الجرود الشرقية
- الجيش اللبناني يحتل تلّتين إستراتيجيتين لتضييق الخناق على «داعش»
- الجيش والمقاومة يمهّدان بالنار: المعركة بعد خروج «أهل الشام»
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