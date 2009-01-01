- وظيفة قراءات متسرّعة في التحولات الاقليمية
- الحرب التي كانت منسية: درس تاريخي عن تنمر إيران اليوم
- ماذا لو نزَح مليونا مسيحي الى لبنان؟
- فادي كرم: حزب الله يحاول إدخال الدولة شريكاً مع النظامين السوري والإيراني
- غارات جوية وقصف كثيف على مناطق في غوطة دمشق
- آب شهر الحسم... للملفات العالقة
- فصائل معارضة تهاجم «النصرة» في الغوطة
- نواب ألمان يطالبون بحظر أنشطة حزب الله
- مسيحيّو لبنان بين العسكر والعسكرة
- قَطع عبّاس الأموال عن قطاع غَزّة وحِصار دول الاعتدال لـ”حماس″ يَدفعها بقوّة نحو “الحُضن الإيراني”.. تفعيل المُقاومة في “الضفّة” قد يكون عُنوان المَرحلة المُقبلة.. وظُهور العاروري في بيروت وطهران رسالةٌ قويّة لإسرائيل
- إسرائيل ضدّ "الجزيرة" - خطوة هامة أو تضليل إعلامي
- لأول مرة.. نائب عن تيار الصدر يوجه أخطر اتهام لإيران
- من كيرلس إلى كارلا.. الصعيدي الذي ارتدى فستاناً فور وصوله إلى ألمانيا وقصة صراع بين الهرمونات والتقاليد
- قتل فلسطيني عشيقته المستوطنة وضربها بحجارة
- ديانا سألت قسيساً عن إمكانية زواجها من صديق مصري مسلم
- أستراليا.. الجامعات: اقتطاع 1،16 مليار دولار يضر بالمجتمعات الاكثر حرمانا
- إما التعايش وإما «داعش»
- انتحار مثقف وسياسي مرموق
- الالتزام الدولي للاجئين يتراجع: المساعدات 19 %
- إشغال ميداني للجبهة مع داعش.. وصفقة ترحيل سرايا أهل الشام قريباً
- كاريكتور اللواء7 – 8– 2017
- له أمرُ البلد ولغيرِه أمرُ اليوم
- بلدية طرابلس في مهب الريح.. واللواء ريفي يهدد باعلان الفشل!
- إستنفار أمني لتعطيل عمليات تخريبية محتملة
- من قاضٍ إلى وزير العدل: تخسر اليوم وستخسر غداً
فادي كرم: حزب الله يحاول إدخال الدولة شريكاً مع النظامين السوري والإيراني
رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب د.فادي كرم، ان ما حصل في جرود عرسال تحت عنوان تحرير الجرود من الارهاب، هو من جهة جزء لا يتجزأ عن المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة العربية، ومن جهة ثانية للتأكيد أن حزب الله هو الذراع العسكرية للحرس الثوري في لبنان وعلى شواطئ المتوسط، إلا ان نتائج هذه المعركة انعكست بحكم ظروفها وأبعادها الإيرانية، ايجابا على الوضع اللبناني، بحيث ابعدت بعض المسلحين والنازحين السوريين عن الحدود اللبنانية، مع العلم ان حزب الله كان السبب المباشر في تواجدهم على الاراضي اللبنانية.
ولفت كرم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان حزب الله حاول ويحاول اقحام الجيش اللبناني في معركته الايرانية، الا ان حكمة قيادة الجيش والقيادة السياسية لم ولن تسمح بإغراق المؤسسة العسكرية في هذا المخطط العبثي، وبإدخال لبنان الدولة شريكا مع النظامين السوري والإيراني، مشيرا الى ان السيد نصر الله حاول خلال اطلالته الاخيرة استباق قرار قيادة الجيش وتوقيت معركة جرود رأس بعلبك والقاع، إلا ان الجيش اللبناني رد بحزم وحسم انه وحده صاحب القرار في هذه المعركة، وأن له وحده حصرية تحديد ساعة الصفر، معتبرا بالتالي ان استعجال السيد نصر الله لاستكمال الاستراتيجية الايرانية على الحدود اللبنانية، لن يفلح لا بتجاوز قرار ورؤية قيادة الجيش لجهة توقيت المعركة، ولا باستعادة منظومة التعاون والتنسيق مع جيش النظام السوري.
على صعيد مختلف، أكد كرم ان يوم السابع من اغسطس، سيبقى حاضرا في وجدان اللبنانيين لاسيما في وجدان حزب القوات اللبنانية الذي دفع اغلى الأثمان نتيجة المصالحة في الجبل، معتبرا ان عمليات القمع والاعتقال التي لطخت في 7 أغسطس جبين النظام الامني اللبناني السابق بوصمات من الخيانة والعار، مازالت اهدافها مستمرة.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ماذا لو نزَح مليونا مسيحي الى لبنان؟
- فادي كرم: حزب الله يحاول إدخال الدولة شريكاً مع النظامين السوري والإيراني
- الالتزام الدولي للاجئين يتراجع: المساعدات 19 %
- إشغال ميداني للجبهة مع داعش.. وصفقة ترحيل سرايا أهل الشام قريباً
- كاريكتور اللواء7 – 8– 2017
- من قاضٍ إلى وزير العدل: تخسر اليوم وستخسر غداً
- ذخيرة أميركية غير مسبوقة للجيش اللبناني و «داعش» أمام الاستسلام لشروطه أو الانتحار
- بعد «التنسيق»... وزراء الى سوريا.. وإستثمار إنتخابي لمصالحة الجبل
- الجيش اللبناني «يقضم» تلالاً إستراتيجية في الجرود الشرقية
- الجيش اللبناني يحتل تلّتين إستراتيجيتين لتضييق الخناق على «داعش»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)