فيصل كرامي غاضب على التعاطي ″الخدماتي الارهابي″ مع طرابلس

لا يُخفي الوزير السابق فيصل كرامي غضبه الشديد على الطريقة التي تُعامل بها الدولة طرابلس، لا سيما عندما يسمع يوميا من زواره، عن غياب كل المؤسسات الرسمية عن المدينة المتروكة لقدرها، ما يدفعه الى رفع الصوت لرفض الواقع، ووقف التعاطي الخدماتي ″الارهابي″ مع عاصمة لبنان الثانية التي يجب أن تتعامل كما تتعامل العاصمة بيروت، سواء على صعيد الخدمات أو على صعيد التقنين الكهربائي، فلا يجوز أن تنعم العاصمة بـ 22 ساعة تغذية، بينما لا تصل التغذية في العاصمة الثانية الى 12 ساعة.

يؤكد “الأفندي” في كل محطة كما في مجالسه الخاصة أنه “ليس من حصة أحد، ولا في جيب أحد، وأن ما تقتضيه مصلحة طرابلس أهم بالنسبة له من كل العلاقات الأخرى، خصوصا أننا لم نعد في قوى 8 آذار، منذ أن أعلن الرئيس الراحل عمر كرامي ذلك، علما أنه لم يعد هناك 8 آذار أو 14 آذار، فكلهم راحوا الى الحكومة، وكلهم يعملون في السلطة بحسب مصلحتهم الانتخابية، لذلك لا مهادنة مع أي كان لا سيما فيما يتعلق بحقوق طرابلس والضنية والمنية.

في كل مرة ينوه الوزير كرامي بالرئيس نبيه بري الذي “يسأل عن أخبار ومشاكل وأزمات وخدمات طرابلس أكثر بكثير من مسؤولين طرابلسيين في مواقع القرار لا يعيرون إهتماما لأنين المدينة ومعاناتها”، مشددا على “ضرورة أن يعي المسؤولون واجباتهم تجاه طرابلس، وإلا فان التعاطي الطرابلسي سيكون معهم بالمثل”.

الوزير كرامي مستمر في بذل الجهود لانجاز المصالحات بين العائلات بهدف الحفاظ على السلم الأهلي في المدن والمناطق، فبعد المصالحة التي رعاها في الميناء، إنتقل أمس الى ددة الكورة لرعاية مصالحة بين عائلتي الأيوبي ودرويش، بحضور حشد من أبناء المنطقة وطرابلس والشمال.

لم يستغرب كرامي “خلاف العائلات في بعض المناطق، “فالوضع يتلف الأعصاب، وخصوصا التقنين الكهربائي الذي تهديه قاديشا مع شركة كهرباء لبنان الى طرابلس وجوارها وكأن هدفها مساعدة شهر تموز وآب على شوي اللبنانيين بدون كهرباء، وهنا اقول للحكومة “اشكري ربك انه مرق تموز على خير ولم تفقد الناس أعصابها بسبب التقنين، لكن لا نضمن إذا إستمر التقنين “الارهابي” أن يمر آب على خير”.

تناول كرامي معركة جرود عرسال، لافتا الى أن “رئيس الحكومة وصفها بأنها مدروسة، وقد نجحت فيها المقاومة بمساندة ومؤازرة من الجيش في استعادة الجرود من قوى مسلحة متطرفة شكلّت على مدى السنوات الماضية خطراً كبيراً على كل لبنان وخصوصاً على عرسال واهل عرسال الذين تضرروا في ارزاقهم وفي أمنهم”.

وأشار كرامي الى أن “كل واحد بدو يشتغل سياسة وانتخابات يعمل من عرسال شعارا، لافتا الى أن العملية تمت بنجاح، والجزء الثاني القائم على تبادل الأسرى والجثامين وعلى إجلاء المقاتلين وغيرهم من الراغبين الى إدلب، تتم ايضاً بنجاح وبدقة عالية من الحرفية والمسؤولية، لكن “البارازيت” الوحيد كان في تضخّم اعداد السياسيين وغير السياسيين الذين أخذوا يلقون دروساً عسكرية على الجيش ودروساً وطنية على الدولة وربمات دروسا على الأمم المتحدة”.

ورأى أن بعض “ما صدر عن اطراف في الحكومة مريع وهو لا يسيء الى الجيش ولا يسيء الى المقاومة ولا يسيء الى الدولة، بل يسيء الى الحكومة التي يبدو انها تضم وزراء لا يعرفون مسؤولياتهم، ولو كانوا يعرفون، كان الاجدى بهم أن يستقيلوا ويلقوا المحاضرات من بيوتهم وبصفتهم الشخصية”.

وتابع كرامي: “نحن مقبلون على استكمال هذه العملية لاستعادة جرود القاع ورأس بعلبك وسواها من تنظيم داعش، ونعرف ايضاً بأن الجيش هو من سيقوم بهذه المهمة بمساندة ومؤازرة من المقاومة، ونتمنى ان لا تتكرر المعزوفة الضاحكة التي لا يمكن التساهل معها هذه المرة، وان يلتزم كل من لا يفهم في العسكر الصمت، فقائد الجيش، وقادة الألوية، وقادة الاجهزة مسؤولون في الميدان عن العمليات، والوزارات المعنية هي وحدها المخوّلة بأن تحدّد ما يجوز الكلام فيه وما لا يجوز. وكل كلام سياسي آخر “اعملو معروف أجّلوه الى ما بعد انتهاء العملية بالنجاح والانتصار باذن الله، خصوصاً ان الانتخابات ليست قريبة فالافضل أن تروقوا وتتركوا الخبز للخبّاز”.

وأكد كرامي أن هناك طبقة سياسية في لبنان لا تحب المقاومة، وحتى لو حررت القدس سيقولون ان المقاومة احتلت القدس، وهذا كله سياسة بسياسة وانتخابات بانتخابات، واستثمار بتجارة يبدو انها رابحة هي تجارة التحريض. ونحن نقول أن اي تصويب على الجيش لن نتقبّله مثل التصويب على المقاومة، وان اي استهداف للجيش واضعاف لمعنوياته وتقليل من هيبته هو استهداف لكل مواطن لبناني، وعلى من يريد ان يحكي بعد ايام ان يزين كلامه جيدا”.

وختم كرامي مؤكدا “أن قانون الانتخابات العبقري فصل الكورة كلها عن طرابلس والضنية، لكنه لن يفصل بيننا كعائلات”، لافتا الى “أن القانون الجديد يحتاج الى معجزة لكي يمشي في ظل كل هذه العيوب التي يتضمنها، لذلك، سنرفع الصوت دائماً مناشدين المعنيين بإجراء التصحيحات اللازمة التي تنقذ القانون وتنقذ البلد، معتبرا أن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه، وأن تيارنا لم يحدد شكل تحالفاته في الكورة، لكن سنعمل مصلحتنا الانتخابية والسياسية.