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بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوكالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
نشرت صفحة "وينيه الدولة؟" شريطًا مصوّرًا يكشف حادثة تحرّش جنسي وقعت في أحد المصاعد في لبنان، بين مجهول وزوجة مستشار أحد الوزراء النافذين.
وفي التفاصيل، تعرّضت إحدى السيدات وتدعى غنى.غ وهي زوجة مستشار أحد الوزراء النافذين في لبنان، للتحرش الجنسي أثناء صعودها المصعد متجهة الى مكان عملها.
فيما تمكنت السيدة من الافلات من هذا الوحش البشري، تمكن المتحرش بدوره من الفرار الى جهة مجهولة، ولم يتم الكشف عن مكان حدوث الاعتداء.
المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوك
أحدث الأخبار - لبنان
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
- انتفاضة قضائية تسابق حماوة جبهة الجرود
- الجيش يضيِّق الخناق على المسلّحين.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع في بعبدا اليوم
- فيصل كرامي غاضب على التعاطي ″الخدماتي الارهابي″ مع طرابلس
- ملفّ منى بعلبكي: ماذا في تقرير المفتّش المالي؟
- «داعش» يطلق صواريخ على البقاع
- واشنطن تُحذِّر من التنسيق مع «الحزب»... و«بروفا» في الجرود تحضيراً للمعركة
- عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع اليوم والجيش يواصل تثبيت مواقعه الكاشفة لمراكز «داعش»
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