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الرئيسية | لبنان | بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, لبنان

بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوك
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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نشرت صفحة "وينيه الدولة؟" شريطًا مصوّرًا يكشف حادثة تحرّش جنسي وقعت في أحد المصاعد في لبنان، بين مجهول وزوجة مستشار أحد الوزراء النافذين.

 

وفي التفاصيل، تعرّضت إحدى السيدات وتدعى غنى.غ وهي زوجة مستشار أحد الوزراء النافذين في لبنان، للتحرش الجنسي أثناء صعودها المصعد متجهة الى مكان عملها.

 

فيما تمكنت السيدة من الافلات من هذا الوحش البشري، تمكن المتحرش بدوره من الفرار الى جهة مجهولة، ولم يتم الكشف عن مكان حدوث الاعتداء.

 

المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوك

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