مجلس الدفاع يطلق يد الجيش ضد «داعش»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، والتزامها التحالف الدولي ضده. وشددا على عدم إضاعة أي فرصة لمكافحة الإرهاب والتصدي له وردعه.

موقف الرئيسين جاء خلال ترؤس الأول للاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع في حضور الحريري والذي خصص لعرض الأوضاع العسكرية والأمنية، لا سيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، واتخذت فيه التوصيات والقرارات اللازمة في شأن إنجاح العملية العسكرية التي ستقوم بها وحدات من الجيش اللبناني للقضاء على إرهابيي «داعش».

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً الوزراء أعضاء المجلس وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية اتسم بتناغم سياسي بين عون والحريري الذي جدّد رفض الحكومة كل أشكال الشراكة أو التنسيق مع القوات النظامية في سورية أو مع أي طرف آخر، في إشارة إلى «حزب الله».

ونقلت المصادر الوزارية نفسها عن رئيس الجمهورية قوله، إن لا هوادة في التصدي للمجموعات الإرهابية والتكفيرية وإن لبنان جزء من التحالف الدولي في تصديه للإرهاب ولا مانع إذا اقتضت الضرورة من التواصل معه، وهذا أمر ليس بغريب.

وأكدت أنه جرى تجديد ثقة المجلس بقيادة الجيش وتفويضها تحرير جرود القاع والفاكهة ورأس بعلبك من المجموعات الإرهابية، على أن يعود لها وحدها تحديد التوقيت للبدء في الهجوم لأنها أدرى بالوضع الميداني على الأرض، ولديها القدرة القتالية لتحرير الجرود.

ولفتت إلى أن المداخلات التي سادت الاجتماع أجمعت على أن «قيادة الجيش هي سيدة القرار ولدينا ملء الثقة بها في التوجه في خلال الإعداد للمعركة أو أثناء حصولها إلى اللبنانيين ومخاطبتهم».

وكشفت أن قيادة الجيش أعدت خطة إعلامية متكاملة ستطل بها على اللبنانيين كلما اقتضت الحاجة ببيانات واضحة حول سير المعركة. وقالت إن وحدات الجيش المنتشرة في مواجهة الإرهابيين أحسنت الرد على قصف «داعش» لأطراف بلدة القاع ومشاريعها في محاولة لاستدراجها لبدء المعركة بالتوقيت الذي يريده.

وأكدت أن وحدات الجيش من خلال قصفها المدفعي والصاروخي للمنطقة التي ينتشر فيها «داعش»، تمكنت من حشره في بعضها، إضافة إلى أنها نجحت في سد المنافذ المؤدية إلى الكهوف والأنفاق التي تأوي إليها المجموعات الإرهابية.

وإذ تحدثت عن ارتياح مجلس الدفاع إلى الاستعدادات التي تقوم بها وحدات الجيش تمهيداً لبدء الهجوم الشامل، نقلت المصادر في المقابل عن الحريري قوله، إن لا ضرورة للتنسيق أو للشراكة مع النظام في سورية لضرب «داعش» لأن هذا النظام هو من أحضره إلى الجرود وقد يحاول أن يحشره في المنطقة التي يتواجد فيها، لدفعه للجوء إلى الجرود اللبنانية.

ونفت المصادر كل ما يشاع عن بدء مفاوضات مع «داعش»، وقالت إن النظام في سورية لا يريد استقبال المجموعات التابعة لهذا التنظيم وهو قد يستغل بدء الهجوم للضغط عليهم للفرار إلى الجزء اللبناني من الجرود.

وبالنسبة إلى وجود مجموعات تابعة لـ «سرايا أهل الشام» في جرود عرسال. كشفت مصادر أمنية لبنانية بارزة لـ «الحياة» أن هذه المجموعات باتت الآن أمام 3 خيارات، الأول، أن تبقى على الحياد شرط أن تبادر إلى تسليم سلاحها للجيش اللبناني، الثاني أن يصار إلى تأمين انتقالها من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي السورية فيما الثالث سيؤدي إلى تحرير جرود عرسال منها، وإنما هذه المرة، على يد الجيش اللبناني.

وأكدت المصادر أن المفاوضات لم تنقطع، لكن من غير الجائز أن تبقى تراوح في مكانها، خصوصاً مع بدء الهجوم لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة من «داعش». وعزت السبب إلى أن هناك ضرورة لتنظيف جرود عرسال من المجموعات المسلحة لحماية ظهر الوحدات العسكرية والاطمئنان إلى عدم وجود ما يشغل البال نظراً إلى أن لـ «سرايا أهل الشام» ولاءات متعددة، برؤوس عدة، حتى لو كان مرجعها واحداً.