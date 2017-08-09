قانون الانتخاب مجدّداً على طاولة البحث؟

المجلس الأعلى للدفاع مجتمعاً برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية (تصوير: دالاتي ونهرا)

الاستعدادات للمعركة المباشرة مع “داعش” على قدم وساق من دون اسقاط خيار التفاوض للانسحاب الى الداخل السوري وترك المنطقة الحدودية للجيشين اللبناني والسوري كل من جهته، علماً ان التفاوض لن يكون سهلاً كما حصل مع “جبهة النصرة”. والى ذلك عامل آخر يؤخر بدء المعركة هو رغبة الجيش في اخلاء مناطق اضافية في جرود عرسال والمنطقة ولا تزال قنوات التفاوض مع السوريين في شأن “سرايا أهل الشام” مفتوحة، وقد قطعت شوطاً كبيراً لترحيل هؤلاء في وقت قريب.

أما مجلس الدفاع الأعلى الذي اجتمع أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وأكد المؤكد بتكرار وجود غطاء سياسي كامل لقيادة الجيش لخوض المعركة كما تراه لتحرير الارض في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، فانه أعاد التركيز على لبنانية الاستحقاق وعلى دور الجيش من دون سواه في القرار وفي التحرير. وعكس البيان الرسمي وجود قرار سيادي لبناني على أرض لبنان تتحرك بموجبه القوى الأمنية وتلتزمه المؤسسات وله القرار والامرة على الارض اللبنانية.

وفي الاجتماع عرض قائد الجيش تفاصيل الواقع الميداني والترتيبات اللوجستية والتحضيرات التي اكتملت. كما علم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي التقاه رئيس الجمهورية بعد الاجتماع عرض أمام المجلس الاعلى للدفاع مسار مراحل الاتصالات وأكد ان امكان التفاوض مع “داعش” ليس معدوماً، انطلاقاً من أولوية معرفة مصير العسكريين المخطوفين. كما اجتمع رئيس الوزراء سعد الحريري مساء مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما منها الوضع في منطقة البقاع الشمالي.

الى ذلك، علم ان اجتماعاً عقد في قيادة الجيش، وفِي محصلته ان ساعة انطلاق الهجوم المباغت آتية حتماً انما بتوقيت الجيش الذي يخوض المعركة وحده دونما حاجة الى أي تنسيق مع أحد، ما دامت المعركة جارية على ارض كلها لبنانية. أما اذا وصل الجيش اللبناني الى نقاط تماس على الحدود مع الجيش السوري، فان التعاون لن يكون جديداً أو طارئاً مع وجود مكتب تعاون وتنسيق عسكري يرأسه عميد لم يتوقف عمله منذ أكثر من 20 عاماً. وعلم ان مواكبة قائد الجيش للمعركة أدّت حكماً الى ارجاء زيارته لواشنطن التي كانت مقررة في 12 آب الجاري، وان الأميركيين متفهّمون لهذا التأجيل.

الانتخابات

سياسياً، وفيما من المتوقع ان يطرح اليوم على طاولة مجلس الوزراء في السرايا موضوع الانتخابات الفرعية في كسروان وجبيل، رأس الرئيس الحريري عصر أمس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب حضره الوزراء طلال ارسلان، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع، أوضح الوزير المشنوق أن البحث تناول الجوانب التقنية لقانون الانتخاب، على أن تكون هناك اجتماعات لاحقة لهذه الغاية، ويعرض بعد ذلك الموضوع على مجلس الوزراء.

وتخوفت مصادر وزارية عبر “النهار” من ان يشكل عمل اللجنة باباً الى طرح اعادة النظر في قانون الانتخاب وقيام جدل واسع وانقسام جديد حوله، اذ ستنطلق جهات عدة أبرزها “حزب الله” يؤيده حلفاؤه في “حركة امل” و”تيار المردة” وغيرهما، من التعقيدات الاجرائية وصعوبة احتساب الاصوات، الى اقتراح تعديلات كان الحزب وحلفاؤه وافقوا على مضض على امرارها من دون اقتناع بها، نظراً الى ضيق الوقت، وتجنبا للخلاف مع عدد من الحلفاء على أبواب معارك ومحطات داهمة. ومن أبرز الاقتراحات الممكن طرحها اعادة العمل بصوتين تفضيليين في الدائرة الانتخابية وليس في القضاء ما يساهم في توزيع الاصوات على عدد أكبر من الحلفاء.

من جهة أخرى، ومع اقتراب الاستحقاق النيابي، يطفو على السطح تدهور العلاقة بين طرفي تفاهم معراب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ليسود زمن المناكفات والتشنج بسبب التباين في وجهات النظر في ملفات عدة، لعلّ الاكثر حماوة منها الخلاف الكهربائي الذي أوجد حالاً من التوتر العالي بين قيادتي الحزبين ذهبت بعيداً جداً على الطاولة الحكومية، لكنها لن تبلغ حدّ الطلاق كما يجزم الطرفان لأن ما جمعه “التفاهم الاستراتيجي” لا تفرّقه الجزئيات اليومية.

وصرح الوزير ملحم رياشي أمس لتلفزيون “ام تي في” بان “العلاقة مع التيار ليست في أفضل حال، لكنها ليست مقطوعة، وسأزور مع النائب ابرهيم كنعان قريبا الرئيس عون والوزير جبران باسيل لرأب الصدع في العلاقة”، بينما نقلت “المركزية” عن مصادر قواتية رفيعة ان “تضخيم التباين وتصوير الامور على انها وصلت الى الصدام المباشر الذي يتهدد التحالف في غير محلها”، وأكدت ان “العلاقة لن تنزلق نحو التدهور وهذا سقف الخلاف. صحيح ان سوء العلاقة مع التيار يبلغ هذا الحد للمرة الاولى منذ المصالحة، لكنه لن يذهب أبعد من ذلك”.