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بالاسماء.. 9 شهداء لحزب الله في هجوم لداعش
نعى حزب الله 9 من عناصره الذين يقاتلون في سوريا في الساعات الماضية.
وكان حزب الله قد نعى اولاً 5 شهداء هم:
- علي محمد حيدر من بلدة عنقون الجنوبية سكان صبرا
- علي محمد باز من الشهابية الجنوبية سكان الشياح
- حسن محمد شريفة من بلدة القنطرة الجنوبية
- لطفي علي العلي من بلدة يارين سكان صور المساكن الشعبية
- مروان احمد البردان من بلدة يارين سكان صور المساكن الشعبية
وبعد ساعات نعى 4 اخرين ليصبح العدد 9 وهم:
- محمد حسين زيات من بلدة طيردبا الجنوبية
- محمد حكمت بزيع من زبقين الجنوبية
- بسام قاسم عربية من القليلة الجنوبية
- أحمد نزيه مهدي من خرطوم الجنوبية
وعلم "ليبانون ديبايت" ان الشهداء التسعة سقطوا الى جانب اخرين من الجنود السوريين والمقاتلين العراقيين، وذلك اثناء تصديهم لهجوم شنه تنظيم "داعش" من أربعة محاور في محيط قرية حميمة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، مستخدما 5 سيارات مفخخة واعداد كبيرة من عناصر المشاة محاولا الاستحواذ على المناطق التي خسرها في الهجمات الاخيرة.
وعلم ان هجوم "داعش" على هذا النحو اتى كعملية ارتداد ورد فعل على سقوط معاقله في البادية واقتراب القوات السورية والحليفة لها من دير الزور.
وبعد مواجهات دامت لساعات، تمكن المقاتلون من رد هجوم داعش بعد ان خسر عشرات القتلى.
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