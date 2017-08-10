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الرئيس ميقاتي عزّى بالاعلامي يوسف الحويك
آخر تحديث: منذ 9 ساعة 36 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
أبرق دولة الرئيس نجيب ميقاتي الى رئيس التحرير العام لجريدة «الديار» الأستاذ شارل أيوب معزياً بوفاة الزميل يوسف الحويك.
وجاء في برقية دولة الرئيس ميقاتي:
حضرة الاستاذ شارل أيوب المحترم، تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الاعلامي يوسف الحويك، ولقد حالت ظروف وجودنا خارج لبنان دون التقدم شخصياً بالعزاء، واننا اذ نعبّر عن مواساتنا لكم ومشاطرتكم أحزانكم، ندعو الله ان يُلهمكم وأسرة «الديار» وعائلة الفقيد، الصبر والسلوان.
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- الرئيس ميقاتي عزّى بالاعلامي يوسف الحويك
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