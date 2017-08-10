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أخبار وأسرار لبنانية
ماذا قال الحريري عن زيارة سورية؟ : حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الآثار المترتبة على الاصطفاف الحاد الذي ظهر في الجلسة الحكومية على خلفية زيارة الوزراء إلى دمشق، متسلحا بسياسة النأي بالنفس، قائلا: «لقد اتفقنا عند تشكيل الحكومة على وضع القضايا الخلافية جانبا... ما نحن بصدده الآن هو أمر خلافي، ولذلك لم أكن أحبذ مناقشته في مجلس الوزراء، حتى لا يتعمق الانقسام... واللي بدو يطلع على سورية لن أقف ضده لكنه يذهب كخيار شخصي». وتابع الحريري ضاحكا: «في كل الحالات، أنا ما بقدر اطلع على سورية لأني محكوم إعدام...». وهنا رد الحاج حسن: «أنا فيّ اطلع...».
تغييرات في ترشيحات التيار «الحر» في جزين: تتحدث مصادر عن توجه لدى التيار الوطني الحر إلى إحداث تغيير ملحوظ في ترشيحاته عن دائرة جزين صيدا ودخول اسمين جديدين هما: جان عزيز (عن المقعد الماروني) وجاد صوايا (عن المقعد الكاثوليكي).
وحسب هذه المصادر، فإن النائب أمل أبو زيد بات من الثوابت، في حين أن النائب زياد أسود في وضع غير مستقر رغم حلوله في المرتبة الأولى في الانتخابات الحزبية الداخلية في جزين، وذلك بسبب علاقته المتوترة مع رئيس التيار الوزير جبران باسيل. ولكن ينقل عن أسود أنه ماض في خوض الانتخابات في مطلق الأحوال.
.. وتنافس محصور في جزين: التنافس في ترشيحات التيار الوطني الحر في جبيل محصور في المقعد الماروني الثاني ويدور بين ناجي الحايك (من بجه وسط جبيل) وبسام الهاشم (من العاقورة)... وفي حال رجحت كفة الهاشم سيكون للتيار مرشحان من جرود جبيل، في خرق لتقليد أو قاعدة متبعة بأن يكون هناك مرشحان عن الجرد والساحل.
جنبلاط والجماعة الإسلامية: النائب وليد جنبلاط، وفي حال انفرط عقد التحالف الانتخابي مع تيار المستقبل في الشوف، يحتفظ بورقة التحالف مع الجماعة الإسلامية التي لها في إقليم الخروب تواجد ملحوظ يعد امتدادا لما هو قائم في صيدا.
ظاهرة ترشيح رجال الأعمال والضباط المتقاعدين: ظاهرتان تسجلان على صعيد الانتخابات النيابية المقبلة وعلى هامشها هما ظاهرة ترشيح رجال الأعمال من قبل الأحزاب السياسية التي فرض عليها القانون الجديد أن تكون أكثر مرونة واستعدادا لترشيح غير حزبيين، وظاهرة إقبال العمداء المتقاعدين على خوض غمار الانتخابات والمعترك السياسي، وهذه الرغبة كانت ظهرت في خلال الانتخابات البلدية وتترسخ وتتوسع مع الانتخابات النيابية.
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