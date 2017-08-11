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علم وخبر
باسيل «يُجدّد» قرارات عثمان!
جدّد مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، لمدة 3 أشهر، قرارات فصل الضباط الصادرة عن المدير العام اللواء عماد عثمان. واللافت في القرار صدوره بالتصويت ليصادَق عليه بأغلبية ٨ أصوات من أصل 10، بعدما سُجّل غياب قائد وحدة جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر. وعارض قرار التجديد رئيس الإدارة المركزية العميد سعيد فواز والمفتش العام العميد جوزف كلّاس.
وقد أبلغ عدد من أعضاء المجلس زملاء لهم أنهم ضد قرارات الفصل، لكنهم صوّتوا مع تجديدها بناءً على طلب الوزير جبران باسيل، علماً بأن أيّ قرار لا يصدر عن مجلس القيادة إذا لم يحظَ بتأييد 8 أعضاء كحد أدنى.
يُذكر أن قرارات الفصل تهدف إلى تعيين الضباط في مراكز محددة مؤقتاً، بانتظار تثبيتها من قبل مجلس القيادة بـ«أمر نَقل». وبسبب الخلافات السياسية، لم يصدر أمر نقل في المديرية منذ 13 عاماً.
عبيد سيترشّح في طرابلس
بعد تردده بداية والحديث عن نيته ترشيح ابنه، بات أكيداً أن وزير الخارجية الأسبق جان عبيد، سيكون مرشحاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة طرابلس – المنية – الضنية عن المقعد الماروني في قضاء طرابلس. لكن لم يتضح بعد على أي لائحة سيترشح عبيد، فهو الصديق القديم لوزير العمل محمد كبارة الذي قال في أكثر من مناسبة إنه لن يخطو أية خطوة انتخابية جدية دون عبيد. كذلك فإن علاقته متينة بالرئيس نجيب ميقاتي. لكن القراءة المتأنية للواقع الطرابلسي تبين أن هدف لائحة ميقاتي سيكون الفوز بمقعد الضنية ومقعدين سنيين على الأقل في طرابلس والمقعد الأرثوذكسي، من دون أخذ المقعد الماروني بالاعتبار. علماً أن علاقة وطيدة تجمع عبيد أيضاً بوزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي. وكان عبيد قد حلّ أوّل بين الخاسرين عام 2009، حيث حصد 31972 صوتاً في مواجهة لائحة التحالف بين الحريري وميقاتي والصفدي.
معوّض يستفيد من النزاع العوني القواتي
يستفيد رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض من الصراع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لإقناعه بالتحالف مع كل منهما في قضاء زغرتا ضمن دائرة زغرتا – الكورة – البترون – بشري، للحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات من الطرفين، في ظل تأكيد مصادر مقرّبة من معوّض أن تفضيله العونيين على القوات مستبعد، لأن عدداً كبيراً من مناصريه يدورون في فلك القوات، وهو سيواجه مشكلة داخلية صعبة في حال فصل نفسه الآن عن القوات، علماً بأن ما يشاع عن إغراءات عونية لمعوّض أكثر بكثير ممّا تقدمه القوات، إضافة إلى أن معوّض سيكون المرشح الجدي الثاني (والوحيد) بعد باسيل على لائحة الأخير، فيما هناك أربعة مرشحين جديين على الأقل على لائحة القوات سيكون معوّض خامسهم.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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