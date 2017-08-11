- كاتب بريطاني: أثرياء السعودية يطيرون بطائرات خاصة للعلاج في مستشفيات إسرائيل الفخمة
- برلمان النيبال يقرّ قانوناً حول الدورة الشهرية لدى المرأة.. هذا ما تفرضه تقاليدهم على النساء أثناء حيضهن!
- أكلة لحوم البشر وطقوسهم المعقدة.. معلومات حول شعب السومرست وسلوكهم الديني الغريب
- توقعات الأبراج ليوم August 11, 2017
- جعجع: بمجرد ذهاب أي وزير إلى سورية سيصنف لبنان في خانة المحور الإيراني
- ما سرّ «أمْر عمليات» حلفاء إيران لتطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري؟
- الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
- الأزمات تلاحق الحكومة والحريري مصرّ على إمساك العصا من المنتصف
- العراق... إيران
- ساعة الصفر لمعركة جرود عرسال تنتظر مغادرة سرايا اهل الشام.. توافق بين حزب الله والمستقبل على تجاوز الملفات الخلافية ودعم الحكومة
- لماذا نَتعاطف مع “ذِئب” بيونغ يانغ في وَجه الاستكبار الأمريكي؟ وكيف يتحدّث صِهر ترامب عن المَحسوبيّة وهو أبرز نُجومها؟ وهل ستَقصف أمريكا كوريا الشماليّة نوويًّا؟ وهل الاستسلام يَحتاج إلى خبرةٍ ودراسة؟
- مناورات روسية في سوريا
- علم وخبر
- «لجنة تطبيق الانتخابات» تكشف سقوط ذريعة التمديد
- «فضيحة المدرسة الحربية»: القضاء يستجوب الموقوفين اليوم
- التنسيق بين الجيش وحزب الله... إلزامي
- واشنطن تعتمد على موسكو لكبح النفوذ الإيراني
- هل الحكومة مُعرَّضة للسقوط؟
- التأثيرات المحتملة لاعتماد النسبيّة: هبوط دراماتيكي «للجميع» في كسروان
- ركود عونيّ في كسروان: كثرة الوزراء لا تكفي
- «الأشرفية» دائرة أرمنية: التحالف مع المستقبل ممكن!
- لا ترجمة سياسية للتغيير الاجتماعي
- الوقت الضاغط... والحلول المقترحة
- الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية
- أرسنال وليستر سيتي يستهلان ماراثون الدوري الإنكليزي
«فضيحة المدرسة الحربية»: القضاء يستجوب الموقوفين اليوم
يبدأ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، صباح اليوم، استجواب الموقوفين في قضية «فضيحة المدرسة الحربية»، المشتبه فيهم بالتوسّط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش، بعد قبض رشى ومبالغ مالية طائلة من ذويهم.
وعلمت «الأخبار» أنّ تيار المستقبل يمارس ضغوطاً كبيرة لإقفال الملف، سعياً لإخراج أحد أبرز المشتبه فيهم في الفضيحة، الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد ج.، المحسوب على «المستقبل». وادّعى أحد الشهود، وهو والد تلميذ ضابط في الكلية الحربية، أنّه نقد الرائد المتقاعد مبلغ ٦٠ ألف دولار جراء ضمانة تخرّج ابنه برتبة ضابط. القضية التي تعود إلى فترة طويلة، والتي كان جديدها توقيف مشتبه فيهم لأول مرة قبل أيام، تفاعلت بعد إثارتها إعلامياً أمس، لا سيما أنّ التحقيقات الأوّلية التي أجرتها قيادة الجيش لم تُؤدّ بعد إلى توقيف أيّ ضابط أو رتيب داخل المؤسسة العسكرية، ممن يُشتبه في ضلوعهم في عمليات الفساد هذه. ورغم أنّ قيادة الجيش تُبدي جدية غير مسبوقة في مكافحة الفساد، إلا أنّ المصادر تتحدث عن ضغوط سياسية كبيرة تمارس لطمس هذا الملف. فهل تتمكن القيادة العسكرية من مواجهة ضغوط السياسيين للانتصار في معركة مكافحة الفساد التي لا تقل أهمية عن تحرير الأرض ومحاربة التكفيريين أم أنّ الملف سيُلفلف كأنّ شيئاً لم يكن أو يُكتفى ببعض الموقوفين كبش محرقة للتستّر على فاسدين كبار؟
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- رقص بارع لفتاة إيرانية في شوارع طهران.. والسلطات توقفها لتعدّيها على ثقافة المجتمع
- أستراليا تعيد توطين ألف لاجئ سوري
- إيرانية تلجأ إلى إسرائيل هرباً من السلطات في طهران.. قصة ندى أمين التي فتحت تل أبيب لها أبوابها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- جعجع: بمجرد ذهاب أي وزير إلى سورية سيصنف لبنان في خانة المحور الإيراني
- ما سرّ «أمْر عمليات» حلفاء إيران لتطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري؟
- الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
- الأزمات تلاحق الحكومة والحريري مصرّ على إمساك العصا من المنتصف
- ساعة الصفر لمعركة جرود عرسال تنتظر مغادرة سرايا اهل الشام.. توافق بين حزب الله والمستقبل على تجاوز الملفات الخلافية ودعم الحكومة
- علم وخبر
- «لجنة تطبيق الانتخابات» تكشف سقوط ذريعة التمديد
- «فضيحة المدرسة الحربية»: القضاء يستجوب الموقوفين اليوم
- التنسيق بين الجيش وحزب الله... إلزامي
- التأثيرات المحتملة لاعتماد النسبيّة: هبوط دراماتيكي «للجميع» في كسروان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)