7 وزراء في سوريا!

كشف مصدرٌ وزاريّ أنّ نحو 7 وزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري يزورون سوريا مرّةً واحدة على الأقلّ في الشهر وبعلمِ رئاسة مجلس الوزراء، سائلاً: "إذاً لماذا كلّ هذه الجلبة المُفتعلة بسبب قيام وزيرين بزيارةٍ تلبيةً لدعوةٍ رسميّة؟"

المصدر: ليبانون ديبايت