قوى الأمن الداخلي أحبطت عملية إرهابية داخل مسجد في طرابلس

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قيادة منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي اللبناني أحبطت عملية إرهابية كان سينفذها انتحاري من «داعش» داخل مسجد المنصوري في طرابلس يوم «الاثنين» الماضي.

وذكرت قناة «ال بي سي» أن تحقيقات شعبة المعلومات كشفت أن الارهابي يدعى «ر. ق»، وتم القبض عليه أمام المسجد بتاريخ 7 الجاري وبحوزته قنابل، وتبين انه كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية داخل مسجد المنصوري.